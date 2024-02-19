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新聞提要■儘管全球用電量不斷攀升，但受惠於綠能發電持續提高，使碳排放不增反減。

精句選粹■Global emissions from electricity set to fall even as power demand climbs, IEA predicts.

國際能源總署（IEA）表示，全球電力需求未來三年將以更快的速度增長，所幸再生能源與核能的發電量也將達到歷史新高，足以因應大幅增加的需求，碳排放可望進入結構性下滑。

AI、加密幣帶動需求

根據IEA最新報告，到2026年以前，電力需求平均成長率達3.4％，主要受到新興經濟體、人工智慧（AI）、加密貨幣和數據中心的帶動。然而，全球發電廠的碳排放卻可望下滑，因為風力、太陽能、水力、核能等許多低排放能源的比重愈來愈高，估計到2026年這類能源約占全球發電量幾乎一半，反觀2023年此比重不到40％。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示，「令人振奮的是，再生能源迅速成長加上核能發電穩定擴展，在未來三年皆有能力滿足全球電力需求的增長。」

核能發電量 2025登峰

畢洛指出，再生能源帶來的成長潛力明顯，隨著太陽能發電成本愈來愈便宜，加上核能再度成為電力供應的要角，後者發電量預料在2025年達到歷史新高。

2023年全球因發電產生的二氧化碳排放量增加1％，IEA預計今年排放量將減少逾2％，接下來二年還會有較小幅度的縮減。潔淨能源的發電可望持續增長，成長速度將是2018到2023年間年平均增幅的2倍，另一方面，燃煤發電到2026年前預料以年平均衰退1.7％的速度下滑。

再生能源的迅速成長將獲得核能發電的支持。根據IEA報告，儘管多國已提出逐步解除或提早關閉核電廠的計畫，但是估計到2026年底以前，核能發電量每年仍可平均成長約3％。

IEA表示，法國和日本將重新啟用數座核電廠，歐洲、中國、印度和韓國皆有新的核能反應爐開始投入運作。亞洲依舊是核電的成長主力地區，到2026年占全球核能發電比重的3成。

核電是否扮演潔淨能源的角色，多年來一直備受爭議。支持此論點的國家（例如法國）則稱此為穩定可靠、低排放並且可取代化石燃料的替代能源。持反對立場的國家（例如德國）則認為，反應爐發生意外與廢棄物造成的風險與成本實在太高。

目前各國對於核電使用的態度不一，有些國家認為藉由核電才能減少碳排放。去年舉辦的聯合國氣候變遷峰會COP28，美國和21國呼籲到本世紀中葉時，核能發電容量將增加2倍。

IEA報告預測，電力需求增加大多數來自新興市場。中國預料是用電成長的最大貢獻者，其中太陽能光電模組、電動車和原料加工的產量提升，勢必帶動電力消耗。此外，印度也將是主要經濟體之中電力增長最快速的國家。

IEA指出， AI、數據中心和加密貨幣的迅速擴張，都是電力需求大幅增長的動能來源，預計這些方面的用電需求可能會增長1倍，約當於日本的用電量。

在美歐方面，美國電力用量在2022年躍升2.6％，到了去年時需求下降1.6％，主要原因是天氣較溫和的天氣，使得人們對於暖氣和冷氣設備的使用減少，但IEA預料，從今年到2026年之間用電需求將會回升。

2023年歐盟電力需求呈現連續二年下滑，預計最快到2026年才能返回到高水平。