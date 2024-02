新聞提要■沙國開設首家酒品專賣店,目的除了促進觀光與吸引投資外,也希望打擊酒精走私問題。

精句選粹■Saudi Arabia’s first alcohol store is a big step, but also aims to tackle a longstanding problem: booze smuggling.

今年1月底,沙烏地阿拉伯首家酒品專賣店於首都利雅得(Riyadh)外交區開張,但僅對於非穆斯林的外交人員開放。這對於極端保守的沙國可說是一大突破,因為這個伊斯蘭教國家自1952年以來便禁止飲酒。

入店規矩多 嚴禁拍攝

根據財經媒體CNBC掌握的商店規則清單,想要進入這家商店,必須先在一個名為「Diplo」的應用程序通過驗證。僅授權者能進到商店、其他人不得結伴同行,21歲以下的人也被拒於門外。

此外,商店內嚴格禁止攝影。手機需放置於安全的「手機袋」裡,以防止在商店內使用。每位顧客每個月也有購買配額限制。

一名西方外交人員表示,根據他的同事參觀這家商店後的說法,裡頭的「存貨非常豐富」。

多年來市場一直傳言,沙國將允許酒精在外交使館以外的地方販售,藉此推動經濟自由化並吸引更多觀光客與外籍人士到來。

一位與王室有關的沙國顧問匿名表示,外交區開設酒行便是朝此目標邁進的一小步。這名顧問指出:「先是開放非穆斯林買酒,然後慢慢將販售地點從外交區擴大至旅館等場所。」

沙國開設酒品專賣店並驗證買家資料,其中一個目的是解決外交人員走私酒精的問題。沙國政府證實,他們制定酒精配額的規定,就是為了「打擊酒精商品非法貿易」。

外交使館人員可以進口酒精並存放於館內,但他們經常大量進貨並在黑市高價賣出。沙國一名商人表示:「政府已經發現到,許多外交人員購買的酒精大量流入黑市。」

黑市太賺 冒險釀酒者眾

一名沙國投資人表示:「大家都知道哪些大使館有在賣酒,這已變成了一門生意。酒精在黑市以4~5倍的價格賣出,最離譜的甚至高達10倍。這實在太荒謬了,政府必須管一管。」

消息來源表示,1公升裝的伏特加在黑市通常要價500~600美元(市價約30美元)。約翰走路(Johnnie Walker)藍牌威士忌單瓶價格高達1,000~2,000美元(市價約250美元)。

沙國政府對於飲酒或販賣酒精的人實施嚴格懲罰,包括罰款、鞭刑、監禁到驅逐出境等。一名外國人表示,即便如此,沙國仍有很多人私底下偷偷釀酒。

許多人認為,沙國解除酒精禁令僅是時間早晚問題。但即便開放飲酒仍可能設下限制,例如限定旅館酒店或特殊經濟區域才能購買等。

利雅得與吉達(Jeddah)等大都市的部分高檔餐廳原本就設有吧台,目前用於製作精緻的非酒精飲品。

沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)掌權後推動一系列經濟改革,希望沙國能夠擺脫過度依賴石油的經濟模式並發展觀光等其他產業。

在沙爾曼的領導下,該國逐步解除女性開車、電影院與音樂節禁令。

但飲酒依然是沙國禁忌話題。沙國領導階層希望透過開設酒行促進觀光與吸引投資,但他們同時也得顧及國內多數宗教人口的保守意見。

