陸港球迷炎上梅西C羅

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梅西與C羅陸港表演賽情況

新聞提要■足球界炒作梅西與C羅瑜亮之爭，兩派鐵粉在社群有無數代理人戰爭，但近期兩大天王荒謬訪中表演賽後，陸港球迷團結一心，共同炎上球壇雙「驕」。

足球界人氣和榮譽最多的巨星梅西與C羅被冠以「雙驕」稱號，兩大陣營球迷長年來各為其主展開多次鍵盤交鋒，原本爭論在世界盃後已塵埃落定，怎知兩大球王近期訪中表演賽的反轉，讓大量鐵粉一夕「轉黑」，該狀況甚至戳破當前各界鼓吹的演唱會、球賽經濟泡沫。

梅西前年率隊奪世界盃後，去年疫後解封的大陸積極籌劃演唱會與球賽等活動提振經濟，當年6月舉辦一場梅西率阿根廷對決澳洲友誼賽取得巨大成功，使不少陸港機構對該商機躍躍欲試。

梅西賽後才稱傷 引眾怒

C羅與其效力的利雅德勝利俱樂部在今年1月底降落深圳寶安機場，準備進行兩場友誼賽。怎知在勝利隊與C羅抵深第三日、亦是比賽前一日開記者會宣布，C羅因「身體原因」無法上場，比賽將延期。後續主辦方表示，可讓官方通路購票者退票，並報銷住宿交通費用。

在短暫的記者會上，C羅雖表達：「很難過、中國是我第二故鄉、還會回來踢完比賽。」但自己後續明確表示不回答更多問題，隨後離場。事件後，結合C羅高調人設，引發眾多梅西粉絲嘲諷，豈料後續出現迴力鏢，梅粉遇到更大型翻車現場。

梅西與其效力的邁阿密國際俱樂部今年展開全球表演賽行程，2月初抵港，不僅港民，大陸、澳門，甚至台灣不少球迷都到場目睹偶像風采。且國際隊更星光熠熠，小老闆兼球隊主席貝克漢帶隊，陣中有多名梅西在巴賽隆納前隊友，如剛加盟的頂尖前鋒蘇亞雷斯。

這次比賽雖然踢成，但梅西直至終場都未上場也沒換訓練衣球鞋，甚至蘇亞雷斯也僅熱身沒上場，賽後邁阿密國際才稱梅西受傷無法出戰，引發球迷怒罵，且因比賽有踢，不像前述的C羅案例可以退票，眾多球迷現場大噓梅西與貝克漢大喊「退錢」。且梅西此趟幾乎全程臭臉，對比過往低調和善人設，讓不少遠道而來球迷心碎。

就連港府都出面表示，有要求梅西出場時間，得知受傷後也要求梅西現場互動卻無果，要主辦方退回補助。隔日主辦方短暫記者會稱，是因國際隊賽中才說梅西無法上，將退回補助，但並未回應退票。

其實此前早有端倪，球壇早頻傳兩大球王出發前就受傷，且國際隊訪港前一站，正是與勝利隊比賽，C羅因傷未戰，梅西僅上最後不到十分鐘，罕見出現雙球王同場板凳競技畫面。

表演賽事眉角多

類似賽事眉角眾多，例如主辦方、球隊之間如何簽約安排焦點球星上場時間，就算限制時間，如何處理受傷等因素。更重要的是，主辦如何避免球隊佯裝不知球星受傷，都到當地才宣布變卦。此外，還有贊助商等因素。

如C羅事件，就有分析認為或是票賣不好、簽約內容等導致取消延期，但又因協議內容、贊助活動使球隊抵達後最後一刻才宣布。

梅西事件更詭譎，協議內容與票賣不好外，不少分析認為與政治立場有關，如特首、財長等香港最大咖官員均到齊，梅西與國際隊完全沒有給面子，甚至有影片拍到，賽後球隊與特首等官員握手環節，梅西直接繞道隊伍旁邊逕自通過，人設罕見崩塌。且梅西與國際隊數日後即在日本進行表演賽，梅西不僅有出賽還下場踢了近30分鐘，更令陸港球迷氣炸。

事件恐也造成大陸球賽經濟泡沫破滅，其實去年已有多場球賽宣傳邀請梅西來陸最終未果，或也反映大陸主辦方能力與人脈，多場明星賽事傳出票房賣不好，恐也反映當地活動經濟動能並沒有宣傳般有力。