文■于國欽

過年最常看到「天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿堂」這幅春聯，平安的又過了一年，自然是可喜的，然而過年是長一歲，也是老一歲，在年光的流動裡，台灣的社會年齡從1970年的19歲成長到目前的45歲，老得很快。

一個社會也有年齡？沒錯，但這個年齡不是一年長一歲，而是看全體社會裡年齡居中者的歲數，如果每年出生人數不斷成長，那麼這個社會年齡會永保年輕，老得慢一點，但如果出生人口愈來愈少，那麼社會年齡就會很快的老化，而這個老化不僅呈現在家庭，也會反映在各行業。

各行業的工作者是來自社會，當社會年齡逐年上升，各業裡年紀大的人自然也會同步提高，近來常聽到有些行業找不到年輕人，只能靠老師傅撐著，用數字表達就是這個行業的中高齡勞工比例愈來愈高。

55歲以上受僱者占比日增

以日本為例，根據日本厚生勞動省統計，2022年日本逾四分之一的受僱者年紀在55歲以上，若依各業觀察，以營建業、紡織業老化的情況最嚴重，此一比率已達3成。理論上，住宿餐飲業比較年輕一點，但隨著日本社會的高齡化，此一比率也達2成，老化不只是社會現象，也是各行業的普遍現象，而這個現象會一直變化，如果出生人口持續下滑，這個變化就是老化，55歲以上的受僱人口占比也會逐年升高，升高到無法想像的地步。

觀察2006～2022年台灣受僱員工的年齡結構，隨著少子化世代進入職場，由於年輕人愈來愈少，17年來此一結構已出現很大的變化，2006年台灣全體受僱員工裡年紀逾55歲者只占5.3％，如今已倍增至12.8％，如前所言，這不是一個靜止的數字，會與少子化桴鼓相應，可預見的未來，步上日本後塵，為期不遠矣。

紡織、營建業老化程度高

和日本一樣，我們老化程度較高的也是紡織業和營建業，2022年這兩個行業55歲以上的受僱員工占比達2成，遙想2006年還不到1成，少子化對生產面的影響，可想而知。其實，何止營建業、紡織業，就連吸引較多年輕人前往工作的住宿餐飲業、零售業及電子零組件業，17年來此一比率也照樣倍增，這說明隨著社會老化，各行業的老化是想逃也逃不掉的。

日本老年人口（65歲以上）占比去年已達29％，台灣也逾18％，日本今天的處境將是不久後台灣的情況，我們現在仍有若干高齡化程度較輕的行業，例如電子零組件業受僱者逾55歲的比率只有4.6％、零售業只有6.7％，然而看看日本2022年這兩個行業已達21.2％、23.7％，這意味著過不了多久，我們的情況也會和日本一樣。

過不了多久，是多久？依據我國和日本官方的推估，我們2037年老年人口占比約29％，大約就是2023年的日本，若情況不變，再過14年我們的老化情形就和今天的日本相同，不過，也許這一天很快就會到來，因為我們已連續兩年出生人口不及14萬，社會的老化很快會變成產業的老化。

小檔案■2006年金融保險業受僱員工37萬人，55歲以上者占比3.8％，2022年受僱員工升至40萬人，55歲以上者占比升至13.6％。另外，法律及會計服務業2006年僱用近3萬人，55歲以上者占比僅1.9％，2022年僱用人數升至4萬人，55歲以上者占比也升至9.8％。

小檔案■衡量一國老年化程度，通常以65歲以上人口占比加以判斷，依國發會估計，2025年台灣此一比率將達20％而進入超高齡社會，日本是在2005年達到20％，相差20年。日本去（2023）年升至29％，依中推估我國2037年老年人口占比28.9％，而依低推估2037年已達29.3％，與日本相差縮至14年。