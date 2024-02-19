地緣政治陰霾籠罩 法國下調經濟成長預測

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法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）於18日表示，該國已下調今年經濟成長預測，主要是為反映俄烏戰爭和以哈戰爭帶來的影響，亦是因為該國主要貿易夥伴德國和中國的經濟出現放緩。

勒梅爾接受採訪時表示，該國對於經濟成長的預測仍舊正向，不過也必須將地緣政治局勢納入考量，諸如俄烏戰爭、以哈戰爭、紅海危機，以及中、德等國經濟成長放緩等。

勒梅爾進一步透露，基於上述背景，法國政府決定要求所有部會和機構在未來數日內制訂計畫，目標削減100億歐元（約為新台幣3,300億元）開支，一半將來自於各部會營運預算，另外一半則是公共政策的開支。勒梅爾強調，所有政府部門都將為削減開支做出貢獻，目前並無增加稅收計畫，亦不會削減安全福利。

另外，根據歐盟規定，各成員國財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比重不得超過3％，然而法國政府財政赤字於2022年達GDP之4.8％後，2023年再攀升至4.9％。為確保符合歐盟規定，法國政府遂於去年公布未來的公共財政路線圖，計劃於今年將赤字率壓縮至4.4％以下，並於2027年達到2.7％。

法國調低今年經濟增長預測的舉動符合其它機構此前的預估，歐盟執委會上周將法國今年的經濟成長預測由1.2％下調至0.9％，經濟合作組織也於本月稍早將其對法國的預測由0.8％下調至0.6％。