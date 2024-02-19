雇主注意！ 打工族產假時間要比照正職

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勞動法令中對於母性保護有多項規定，由於不少女性在進入家庭後，再度就業多會選擇部分工時（打工族）。勞動部提醒，依照相關規定，打工族的產假及安胎休養請假期間應依「曆日」計算，但產檢假的部分，則是要依照「比例」計算。

但要特別注意的是，打工族的產檢假的部分，是以「比例計給」。勞動部勞動條件司司長黃維琛解釋，由於打工族的時間較正職員工更有彈性，所以產檢假是以工時比例給，舉例來說，每週工作10小時的打工族，可以獲得10小時除以每週工時40小時，再乘上56小時（7天＊8小時），也就是14小時的產檢假。

打工族的產假及安胎休養請假期間應依「曆日」計算，黃維琛表示，過去函釋曾說明不管是正職或是部分工時女性勞工，考慮到母體恢復的時間，所以安胎休養與產假都應當以曆日計算；也就是女工分娩前後，應停止工作，給予產假8星期；妊娠3個月以上流產者，應停止工作，給予產假 4星期。

在給薪部分，黃維琛指出，打工族的的產假薪資則是要依照比例計算，如果每週工作時數固定者，以每週工作時數乘以8週，再乘以約定好的時薪計算，但如果屬於排班制、每週工作時數不固定者，則適用前6個月的平均工作時數來推估產假8週期間原應工作之時數後，再用約定好的時薪計算。