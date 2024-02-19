2／19盤前》外資看好補漲 「這產業」已近黑暗盡頭

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●全球AI熱潮再現，晶圓代工龍頭台積電新春開紅盤一度衝破700元大關，化身台股最大飆股，美股雙箭頭輝達、美超微近期也端出激情表現，外資更喊出上千美元目標價（見左表），AI國際三巨頭攜手帶領供應鏈，成台股首季拚戰「萬九」關卡靠山。

●工程會統計，去年台灣工程廠商於新南向市場搶下39件標案，總得標金額約新台幣319億元，年增近一倍，並創下歷史新高，而中鼎工程得標的「台灣電子大廠印度建廠工程」金額衝破百億元。

●台積電熊本一廠將在24日舉行開幕式，宣告日本半導體產業重返榮耀！半導體業者表示，「台日聯手」下，台積電2025年車電營收占比將挑戰一成大關，並全力加持日本車廠坐穩全球領先地位。

運具電動化趨勢翻轉全球車市，日本面對陸企車廠來勢洶洶，大幅調整全球戰略，傳統車廠龍頭豐田（Toyota）及車用電子大廠日本電裝（Denso）2月宣布對日本先進半導體製造（JASM）追加投資。

台積熊本一廠第四季進入量產，規劃製程為7/6奈米的熊本二廠緊接年底前動工，代表未來車用半導體將開始大量採用先進製程，日方全力卡位車用半導體商機。

●台股開紅盤日激情大漲後，16日小跌0.2％，市場稍微冷靜，外資目光聚焦落後補漲題材接棒，大和資本證券升評穩懋（3105）至「買進」，推測合理股價升為195元，是電子類股中相對低基期代表；里昂證券升評自行車族群，認為產業景氣已接近黑暗盡頭，看好報酬風險比具吸引力。

外資估計，穩懋2023年雖面臨營運考驗，2024年將步出泥淖、轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）跳升至5.35元，2025年EPS更直接站回10.63元，重返每股賺進一股本榮景。

里昂證券分析顯示，桂盟庫存水位自第三季起可望恢復正常，美利達與巨大則可望在第四季回歸健康水位，將桂盟投資評等從「賣出」跳升到「買進」，並指出，桂盟作為鏈條製造商，在供應鏈中具備領導地位，因此，在未來新一輪的重新拉貨循環中，將是優先受惠對象。

放眼後市，美利達、巨大、桂盟三家自行車代表企業2025年獲利可望成長26％～54％，看好此三檔個股股價從此脫離底部。里昂證券將美利達投資評等由「劣於大盤」升為「優於大盤」，並維持巨大「優於大盤」投資評等，推測合理股價分別上調至200元與210元。

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●去年石化景氣低迷破底，台塑四寶獲利動能腰斬，壓抑股利回饋股東空間。台塑四寶考量暫無龐大資本支出需求，股利政策將一改過往，擬將配發率從70％～75％提高至80％～85％，回應股東支持。

台塑四寶董事會由台塑化2月29日打頭陣，台塑3月6日接續登場，台化、南亞分別在3月8、12日討論。以台塑四寶去年合計獲利440.07億元估，現金股息總和約達350億～370億元，台塑化、台化去年EPS分別為2.3、1.45元，台塑化現金股息估1.8～2元，台化1.1～1.2元。台塑去年EPS為1.15元，現金股息約0.9～1元。南亞去年EPS為0.8元，現金股息估0.64～0.68元。

●近期油價因中東地緣政治協商起伏震盪，布蘭特原油回升至每桶80美元之上，亞洲煉油廠歲休事故及沙國官方加碼調降2月原油採購價，助力台塑化煉油價差放大，收益進補。

據悉，印尼煉廠歲休，馬來西亞煉廠發生故障意外，加上印度提高自用量，出口減少，亞洲汽油供給趨緊，台塑化近期每桶煉油價差從10美元提高至15美元；柴油因氣候趨冷，每桶煉油價差從22美元提高至27美元；航空燃油每桶煉油價差墊高至23美元。

●金融業將積極為股東「加薪」，多家金控、銀行初步規劃，今年股利將比去年增加，因獲利成長，及去年底其他權益較2022年底回升，可沖回並轉成可分配盈餘，增加配息底氣，形同掛保證股利將會增加。

●食品業2024年儘管面對俄烏戰爭未息、中美貿易戰持續、紅海危機等國際變數挑戰，仍持續國內外基礎建置，隨時準備擴大版圖。統一集團透過亞洲大平台擴大海外食品版圖，上半年一旦完成收購韓國熊津食品全數股權，國內五大物流園區相繼動工並預計從今年底起陸續啟動，加上投資Yahoo電子商務，將使亞洲大平台串連製造與零售畢其功於一役。

●國內傳統食品大廠多以大宗物資供應起家，營運常受到原物料行情波動影響，唯近年來業者轉型多元發展，大成、卜蜂、福壽等均投入食品加工領域，產品直接面向消費者，挹注營收、獲利表現，尤其疫情期間自煮冷凍商品大增，疫後冷凍品不退續熱，食品業者在加工廠等基礎建置完成後，未來業務重心將從B2B轉移至B2C，成為新題材與新動能。

●英特爾宣示拆分晶片設計與晶圓代工，繼上個月宣布和聯電合作開發12奈米製程平台震撼市場後，英特爾將在21日首次舉行IFS Direct Connect活動，聯電共同總經理王石將率領RD團隊前往，並以Transforming Intel Manufacturing featuring（英特爾製造轉型）為題進行演講，為全球二大重要半導體廠合作揭開序幕。

●台股晶圓代工廠近期陸續釋出對今年上半年營運展望，先進製程和成熟製程出現「一種代工，兩個世界」的市況，對於第二季晶圓代工成熟製程的展望，IDC（國際數據資訊）資深研究經理曾冠瑋表示，將是「回穩可期、回升不易」的情況。

●國內各大電商競爭加劇，富邦媒即將於21日舉辦法說會，釋出營運發展計劃及2024年展望，將成為前瞻今年台灣整體電商景氣動向的風向球。

●儘管疫情紅利消退，電商業者普遍樂觀看待2024年台灣整體電商市場大餅再擴大。電商龍頭富邦媒表示，目前台灣電商滲透率約11.7％，相較於韓國、中國、美國等海外電商市場30％以上的高滲透率，樂觀看待台灣整體電商擴大成長潛力，網家及東森購物亦看好台灣電商市場仍有很大增長空間。

●股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）14日A股股價首度突破60萬美元，寫下歷史新的里程碑。這使得巴菲特的商業帝國市值距離1兆美元關卡更加接近，這是科技業以外的任何一家美國公司都未曾達到的成就。

●為協助企業購買綠電，經濟部偕同財金部會規劃的「綠電信保機制」，預計最快近期對外公布辦法上路。凡企業同一集團過去5年年平均用電量逾5億度，或中華信用評等達一定等級，二擇一可投保適用，初估科技、傳產、金融逾百家企業受惠。至於啟動賠付機制，原每度綠電擬訂5元賠付上限，最新決定將取消上限規定。

●銀行「棄保」效應獲改善，因市場預估美國今年將降息，銀行通路在分紅保單與利變型保單上銷售回溫，1月貢獻壽險新契約保費達277億元、創17個月新高，且年增達6成，帶動1月整體新契約保費收入來到666億元、為6個月新高。

●實支實付醫療險將面臨改革，去年12月底掀起一波停售潮，在保費遞延效應下，今年1月健康險單月熱賣高達44億元，罕見月賣逾40億元大關，至少為2018年以來的單月新高，若加上去年12月的銷售，這一波停售潮帶動健康險新契約保費收入締造超過80億元佳績。

●2024年大陸春節假期（10日至17日）消費服務市場火熱。受到政策、供給、宣傳等多項利多帶動，民眾出遊意願高漲，及出遊總花費、電影總票房等多項指標不僅較去年同期大幅成長，並優於疫情前的2019年春節長假表現，齊創歷史新高。大陸官方統計，春節假期大陸消費服務業日均銷售收入年增逾五成。

●19日是大陸股市龍年首個交易日，春節期間包括港股等資產大漲下，市場看好陸股「開門紅」。招商證券分析，大陸1月社融規模增量高於預期，且春節出遊熱度提升，消費持續復甦。隨著流動性衝擊逐漸化解，陸股有望逐漸築底回升，其走勢類似2016年的機率擴大。

●中國人民銀行18日進行年後首度貨幣操作，延續寬鬆政策基調，連續第15個月超額續作中期借貸便利（MLF）人民幣（下同）5,000億元。儘管利率連六個月持平在2.5％，但從人行近期對市場的表態，外界預期20日公布的2月份貸款市場報價利率（LPR）仍有下調機會。

澎湃新聞報導，人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，18日在公開市場開展1,050億元逆回購（附賣回）和5,000億元MLF操作，利率皆與前期持平。由於2月有4,990億元MLF到期，等於人行小額超量續做MLF。

●國人去年非現金支付成績單出爐，根據金管會統計，去年國人使用非現金支付交易金額達7.27兆元，等於民間消費約有6成使用非現金支付，其中以信用卡的貢獻最大。

●生技股新春喜事接續上演，開年短短一個半月，至少有17家公司報佳音，包括保瑞併購美國百年藥廠、巨生醫授權、智擎和逸達有藥證進展、高端新冠疫苗中重症保護力9成登美國CDC期刊；中裕、浩鼎、藥華藥、浩宇等9家公司臨床進度大有斬獲推動產業鞏固主流地位。

●在企業擴產、擴編的自用需求強勁下，商用不動產市場景氣春燕歸來。商仲業者調查顯示，1月上市櫃公司商用不動產總交易規模達186億元，較去年同期倍增，不僅都會區商辦廠辦交易穩定外，全台都會外圍工業地產大型交易更遍地開花。

●2024年開春土地市場亦出現久違大量，上市櫃建商土地市場交易規模達80億元，為過去一年來單月次高，建商獵地方向也從過去熱門重劃區，轉向以科技產業設點帶來新人流、金流的新興產業軸帶。

●電信三雄OTT平台春節收視創高峰！中華電信Hami Video春節期間，影劇館+收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰。台灣大MyVideo動漫館過年期間觀看次數較去年同期成長近3成，電影館觀看時數較平日成長近5成。遠傳friDay影音春節期間流量大爆發，全站單日最高點擊數較去年同期成長7％，付費會員觀看時數更增長近3成。

利多

●台系類比IC廠商位處產業關鍵地位，營運轉旺，茂達（6138）、致新（8081）朝DDR5新應用發力；力智（6719）也在AI PC上與OEM廠合作密切；來頡（6799）搶占WiFi市場迭代商機，與國際大廠配合。

半導體業者指出，伴隨著國際IDM大廠在政治因素的考量之下，已經逐步棄守大陸市場，台廠將有望依其靈活性，擴大市占率，並在應用升級下，站穩新領域市場。

●房市交屋潮爆發，營建類股國建（2501）、昇陽（3266）、達麗（6177）、潤泰新（9945）業績飆，1月營收年增率高達1至8.96倍開紅盤；隨房市利空淡化，首季交屋及銷售熱潮，將有助營建股營收衝高。

●台股金龍年開紅盤寫下18,725點的歷史紀錄，投資人並未全部展笑顏，756檔個股股價在年線之下，資金在強勢股中找機會布局卡位，台股專家建議，投資人追蹤扛台股多頭大旗的外資買不停股如台積電（2330）、奇鋐（3017）、欣興（3037）等逢拉回布局。

選出外資今年來買超、技術面呈現多頭排列的個股依序有台積電、奇鋐、欣興、日月光投控、大聯大、台燿、華東、世紀鋼、中興電、東陽、力成、華城、文曄、台星科、亞力、前鼎等。

●台股金龍年開紅盤一舉突破歷史高點，指數於高點震盪，買盤可望轉進當前仍低基期、未來趨勢看好的產業。投資專家建議，鎖定龍年開盤首周股價仍低於月線，但法人近五日持續買進囤貨的個股，計有工信（5521）、群光（2385）等14檔，待籌碼沉澱穩定後，可望迎來「開春補漲行情」。

據統計，盤面上有工信、宏達電、群光、楠梓電、華航、四維航、南亞、明泰、元晶、台塑化、鴻華先進-創、松瑞藥、和成、漢磊等14檔個股，在金龍年開盤首周二日的股價仍低於月線，近五日漲幅除了楠梓電、松瑞藥、宏達電等，其餘表現則較為壓抑，不過周買超獲得法人青睞囤貨，買賣超張數介於1,009～2,004張不等。

●台股金龍年2月15日開紅盤後一度衝上18,725點再創歷史新高，買盤卡位業績暢旺順風車，篩選上市櫃1,800多檔股票中，17檔個股1月營收繳出月、年雙增，法人年初至今買超超過1萬張，投資人可望跟著法人看好的腳步獲利。

根據CMoney篩選，今年來三大法人買超超過1萬張個股，且1月營收月、年雙增的公司共有17檔，包括中信金、技嘉、台光電、奇鋐、矽統、瑞昱、東陽、文曄、國產、大聯大、正新、台燿、堤維西、英業達、遠傳、長榮、台積電等。

●因應長假提前備貨，散熱廠1月營收表現不凡，雖然2月因有春節工作天數銳減影響，但散熱廠對首季展望普遍偏樂觀，法人估元月營收續創歷史新高的奇鋐（3017），首季可望挑戰歷年同期新高，雙鴻（3324）、建準（2421）亦可望拚平上一季，淡季不淡可期，另元月營收也同創歷史新高的邁科（6831）亦估全年營收雙位數成長可期。

●受惠於農曆春節前的拉貨潮、去年同期比較基期偏低，激勵軟板供應鏈1月營收普遍繳出年、月雙增營收成績單，其中以同泰（3321）創下19個月新高表現最佳，軟性銅箔基板廠亞電（4939）則以年增110％年增幅度最鉅。

而蘋果供應鏈也有嘉聯益（6153）重返年、月雙增營收表現，法人認為，2月營收將有工作天數減少的干擾，若合併1、2月來看仍繳年增營收成績單，較有機會期待觸底。

●三動能驅動，詮欣（6205）拚2024年再成長，包括卡位傳統天線升級T-Box商機、引進卓毅資本藉以打入歐洲一線車廠，另開放外部策略合作的可能，目標鎖定三年內拚市值上百億。

詮欣去年因IPC市況不佳，成長力道受限，不過元月營收已初露曙光，經結算單月營收達1.34億元，寫下去年3月以來的新高，詮欣董事長吳連溪指出，IPC近期已有回溫，今年營運可望優於去年。至於能否回到2022年的高峰？吳連溪則表示，關鍵還是要看IPC。

受惠於產品組合優化，詮欣去年第四季毛利率也受到提振，法人估，詮欣去年第四季毛利率可望優於去年前三季的平均值37.27％，另今年毛利率也有續揚空間，有望接近4成。

●安控股歷經陸廠低價搶單衝擊，營運表現低迷，惟隨著AI導入，2024年要靠AI脫胎換骨。晶睿（3454）、慧友（5484）、奇偶（3356）、杭特（3297）、昇銳（3128）、天鉞電（5251）等均表示，今年將強化AI研發及應用，寄望智慧城市、智慧樓宇及智慧工廠等趨勢所帶動的商機，並鎖定垂直領域深耕。（中性看待）

●顯卡廠撼訊（6150）去年下半年出貨逐步回穩，看好美國顯卡市況持續增溫、歐洲市場亦自谷底回升，尤AI帶動相關應用需求成長，撼訊預期今年顯卡出貨動能將有機會雙位數年增，力拚全年營運由虧轉盈。

此外，撼訊近年亦積極著手布局AI應用，除了原本的GPU加速器外，在GPU伺服器、工作站領域，撼訊亦擬與上市櫃合作夥伴攜手建置生態系、提供AI運算服務解決方案，另鎖定包括醫療、IoT物聯網、智慧製造和教育等應用領域，在AMD及其它美系大廠平台基礎下，提供推理型AI服務。

●台電強韌電網計畫、變壓器外銷及布局綠能產業，成為機電四雄－士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）接單成長的動能，目前在手訂單均逾百億元，能見度達2026年以後，部分長單能見度看到2030年。因應訂單滿載，四雄競相擴建產能或建新廠。

機電四雄不單去年營收獲利飆，今年1月營收也傳捷報，市場看好全年營收、獲利可望續戰新高，激勵上周五（16日）股價全面走高，士電、華城收盤價更分別達137.5、503元，雙雙飆新天價。

●聯上實業（4113）今年因有三預售案交屋入帳，營收創高無懸念，去年獲利創新高的華友聯（1436），同樣有二個預售案入帳，營收將攀峰，而永信建設（5508）則有175億元的新屋可供銷售入帳，在高雄房市轉溫的環境之下，今年也有機會再創新高

●去年農曆春節落在1月、今年在2月，百貨類股在去年業績高基期影響下，包括遠百（2903）、滿心（2916）、京站（2942）、米斯特（2941）等1月營收均下滑，遠百預期2月春節檔挹注，加上3月有春妝春裝上市帶動，全力追展業績，力拚首季營收追平去年同期。（中性看待）

●投信趁著外資從今年1月中開始大舉回補台股之際，於1月23日開始展開波段調節，累計賣超逾140億元，篩選期間仍積極加碼股以技嘉（2376）45億元取多，另台光電（2383）逾21億元，合計共15檔上市股，都獲投信買超4億元以上。

篩選投信近12個交易日累計買超前15大上市股，買超金額都在4億元以上，包括技嘉買超45.08億元、台光電21.73億元，新日興、緯創、金像電、富世達等，各買超12億～14億元，健鼎買超9億多元。另祥碩、瑞昱、高力、華城、力成、世紀鋼、士電、東陽等，都各獲投信買超4億～8億元之間。

●證券自營商自行買賣部位，近8個交易日展開波段積極加碼，合計買超逾76億元，主要鎖定台積電（2330）加碼37億餘元，另廣達（2382）也買超逾10億元，飄濃濃的AI味。

統計近8個交易日，自營商自行買賣部位買超2億元以上有12檔上市股，台積電買超37.07億元最多，其次廣達買超10.59億元、新日興5.8億元、緯創超過4億元，另外聯電、技嘉、長榮、聯詠、中興電、緯穎、康舒、宏碁等，都各達2億～3億元以上。

●櫃買中心與FactSet公司合作編製的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」公布113年度2月定期審核結果，成份股「6進6出」，本次新納入亞信（3169）、凌陽創新（5236）、巨有科技（8227）等6檔成份股，刪除成份股則有包括力旺（3529）、家登（3680）、信驊（5274）等，成份股納入及刪除變動將自19日起正式生效。

本次進行成份股調整的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」採用量化氣候風險指標之評鑑因子（T-Risk）聚焦氣候韌性及財務指標，並挑選兼具流動性及市值規模大之潛力投資標的；而根據2月份定期審核結果，共納入亞信、凌陽創新、普誠、雍智科技、巨虹、巨有科技6檔新成份股，並剔除台星科、力旺、家登、信驊、旺矽及長科*等6檔個股。

利空因子：

●關於蘋果醞釀推出折疊手機的消息流傳多年，但近日最新消息令蘋果迷大失所望，因為外媒報導蘋果測試中的折疊手機螢幕未通過測試，以致蘋果決定暫緩研發計畫，意味著折疊手機推出時程更加遙遙無期。

●國際原油價格漲不停，在台股交易的期元大S＆P原油反1（00673R）ETF，上周五（16日）股價收7.77元，面臨7元第一階段將啟動「取消信用交易、停止借券及當沖交易」的管控措施。證交所再次示警，提醒投資人交易期貨ETF，應注意三大管控措施。