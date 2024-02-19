0219群益早安｜全球財經時事深度解說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為 投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED動態

(1)FED負責銀行監管的副主席MichaelBarr表示監管機構的關注點包括銀行採取哪些措施來減輕潛在損失、銀行如何向董事會和高級管理層報告風險，以及銀行是否有足夠的準備金和資本金來處理商業地產貸款損失，對於少數有風險的銀行來說，這可能帶來資金壓力，監管機構正在持續監控這些公司。

(2)SFFEDMaryDaly稱2024降息三次是合理的基本預期，Daly強調了FED在決定利率時需要考慮的兩個對立風險：降通膨的進展放緩及就業市場突然急劇惡化。(3)AtlantaFEDRaphaelBostic2/15表示如果通膨數據更好，他「肯定」可以預期三次降息，而不是他目前偏好的兩次。

(4)RichmondFEDThomasBarkin2/16表示最新的通膨數據突顯了FED需要在降息前看到更多經濟數據的原因。

2.經濟數據2/221月FOMC會議記錄，首次、連續申請失業救濟金人數，法國、德國、歐元區、美國PMI，成屋銷售

3.歐元區動態

(1)ECB理事IsabelSchnabel2/16警告最近的長期高通膨表明為避免被迫採取類似於1970年代那種走走停停的政策，必須謹慎不要過早降息。

(2)德國央行JoachimNagel指歷史教訓顯示太早放鬆政策比太晚更糟糕，從經濟角度來看太早降息最終要付出更高的代價。

4.美國動態

(1)拜登政府商議向INTEL提供超過100億美元補貼方案，這將是引導半導體製造業回歸美國計畫中的最大一筆。

(2)OpenAI推出SORA衝擊META、ALPHABET、ADOBE等多家AI相關應用業者。

(3)軟銀集團創始人孫正義據悉正尋求籌措1000億美元成立一家與ARM互補的晶片製造公司Izanagi以能與NVIDIA競爭，並提供AI服務所必需的半導體。(4)OpenAI執行長SamAltman正努力爭取美國政府批准推動全球AI晶片製造的大型合資企業

(5)L.Summers說FED下一步是升息不是降息？降息預期短期衝擊美股！

5.中國動態(1)美國掛牌中國ETFCALL成交量大增，國際資金抄底中國股市？(2)2024以來中國股票ETF出現多年未見的資金淨流入超越美國！但統計數據包含大多數中國境內的ETF，也就是官方的護盤資金。

6.美股面臨短期的降息預期變化的震盪調整，台股跟著震盪！

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。