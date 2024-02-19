輝達Q4財報將登場 營收估大增237％

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繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）將於本周公布上季財報，分析師預估，該公司受益於人工智慧（AI）的蓬勃發展，上季營收將成長237％，惟後市仍要面對在中國的困境以及市場的高度期待。

輝達定於21日美股盤後公布截至1月底的財報，根據FactSet彙整的分析師預測，輝達上季營收料將攀升至203.74億美元，年增237％，每股盈餘將大幅成長237％，來到4.59美元。分析師亦預估輝達2025財年第一季的每股盈餘將達到5美元，年增 359％，營收則上看221.2億美元，年增208％。

細看輝達財報，分析師主要將聚焦於資料中心業務的營收成長與前景。該公司2023財年第三季的資料中心業務營收年增279％，達到145.1億美元，締造歷史新高，受此推動，該季獲利大幅超出預期。

根據Visible Alpha彙整的分析師預測，輝達上季資料中心營收料將達到168.6億美元，年增366.3％。

在AI熱潮助攻下，輝達股價於2023年飆漲239％，今年至今已攀升約49％，且市值超車亞馬遜和Google母公司Alphabet，躍升美國市值第三大的企業，僅次於蘋果和微軟。

外媒統整38位華爾街分析師的預測後表示，輝達的目標價中位數為689.87美元。調研機構ALETHEIA於去年8月指出，有鑑於AI伺服器與AI GPU加速器成長性強大，因此將輝達目標價喊上1,000美元，而投行Loop Capital更於上周給予輝達1,200美元的目標價，意味著看好該股有63％的上漲空間。

不過，輝達未來難逃兩大挑戰，其一為該公司產品在中國市場的熱度，在美國擴大對中晶片禁令後，輝達雖迅速為中國市場開發新晶片，但據悉，中國客戶並未積極採購降規版晶片，由於客戶無法確定輝達未來能否繼續向他們供應晶片，使企業逐步調整商業策略，為減少使用輝達產品做準備。

輝達面臨的另一挑戰則是市場對其的高度期待。諮詢服務公司Truist的市場分析師勒納（Keith Lerner）指出，AI領域令市場感到興奮，但若這樣的樂觀情緒未透過財報得到滿足，市場情緒很快便會受到波及。