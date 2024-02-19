白易弘｜指數創高劍指萬九 留意2檔AI股

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國際情勢：

美國最新的CPI與PPI數據顯示通脹疑慮尚未完全消除，美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.9%，高於市場預期的 0.6%，月增幅為 0.3%，也比預期的 0.1% 高，主因是受到服務業成本大幅上升所推動，亦透露通膨頑強難降。

台股盤勢：

龍年股市開紅盤創歷史新高，台股指數單周大漲511點、漲幅2.8%；多數資金湧進AI與半導體類股，可望形成「軋空手」與「軋空單」的雙軋行情。然而，指數短期漲多容易狹幅震盪，漲多族群不宜追高須謹慎，靜等今年產業趨勢正向成長族群如AI族群拉回承接。

本週焦點個股：

建準(2421)：

AI伺服器需求不墜帶動散熱需求持續成長，推升建準AI營收占比步步高升，繼2023年年底營收占比成功站上雙位數後，今年首季估占比可有續升溫至16％～20％。伴隨著AI相關產品的平均售價提升，毛利率也可望受激勵，繼去年第三季毛利率以28.97％創高後，仍有續揚的空間。

技嘉(2376)：

技嘉(2376)2023年整體伺服器營收490億元，年增150%，2024年將突破900億元大關，以全年合併營收近1850億元計算，伺服器佔比近5成。公司將於 2/26-29 參展MWC 2024世界行動通訊大會，本次技嘉將在展會全面展示涵蓋AI/HPC、5G、雲端/邊緣以及資料中心綠色運算等尖端技術，搶攻電信和雲端/AI市場商機。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。