學電腦時代已過去 輝達黃仁勳：這門學科才是未來

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AI人工智慧加速科技進展，而晶片巨頭輝達執行長黃仁勳，日前在出席杜拜的世界政府峰會時，被問到當今的人們應該往哪個方向發展時，表示學習電腦的時代已經過去，「生命科學」才是未來的方向。

被問到想攻讀一門新專業的建議時，黃仁勳回答，如果可以重新選擇，相比起快速成長的電腦領域，自己想選更加複雜，影響力更難以估計的生命科學，因為IT基礎建設、晶片每一年都會更新，但生命科學的進展卻相當緩慢，因此看好其發展潛力，預估未來生命科學將不再侷限於科學領域，而會進一步朝「生命工程」的方向發展。