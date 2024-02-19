《科技》台灣半導體業去年產值衰退1成 今年估反彈逾15%

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【時報記者林資傑台北報導】台灣半導體產業協會（TSIA）公布2023年台灣IC產業產值約4.34兆元、年減達10.2％，衰退幅度高於全球半導體市場的8.2％。不過，展望2024年，預期台灣IC產業產值將增至約5.01兆元、年增達15.4％，高於全球半導體市場的13.1％。

據世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，2023年第四季全球半導體市場銷售值1460億美元，季增8.4％、年增11.6％，銷售量達2234億顆，季減5.8％、年減11.5％，平均售價（ASP）0.653美元，季增15％、年增26.1％。

累計2023年全球半導體市場銷售值5268億美元、年減8.2％。其中，中國大陸1551億美元、年減14％，亞太地區1353億美元、年減10.1％，美國1337億美元、年減5.3％，歐洲560億美元、年增4％，日本467億美元、年減3.1％。

而據TSIA及工研院產科國際所（IEK）統計，2023年第四季台灣IC產業產值1兆2033億元，季增7.8％、年增0.5％，產品產值3427億元，季增3.2％、年增達11.8％。全年IC產業產值估為4兆3428億元、年減10.2％，產品產值1兆2666億元、年減達13.7％。

其中，2023年台灣IC設計業產值估1兆965億元、年減11％。IC製造業2兆6626億元、年減8.8％，其中晶圓代工2兆4925億元、年減7.2％，記憶體與其他製造1701億元、年減27.8％。IC封裝業3931億元、年減15.6％，IC測試業1906億元，年減達12.8％。

展望2024年TSIA及工研院IEK預期台灣IC產業首季產值為1兆1409億元，季減5.2％、但年增達13.1％，產品產值3278億元，季減4.3％、但年增達16.8％。全年台灣IC產業產值估達5兆116億元、年增達15.4％，產品產值1兆4548億元、年增達14.9％。

其中，2024年台灣IC設計業產值估1兆2570億元、年增14.6％。IC製造業3兆1038億元、年增16.6％，其中晶圓代工2兆9060億元、年增16.6％，記憶體與其他1978億元、年增16.3％。IC封裝業4362億元、年增11％，IC測試業2146億元、年增12.6％。