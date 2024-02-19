《櫃買市場》家碩上櫃案 2月21日審議

【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年2月21日審議家碩公司(6953)上櫃案。
家碩公司主要從事光罩相關半導體設備之研發、製造及銷售，董事長為邱銘乾，推薦證券商係元大證券、合作金庫證券、永豐金證券及凱基證券，申請時資本額2億7297萬6000元；家碩公司111年度合併營業收入為10億4795萬3000元，稅後淨利為2億341萬5000元，每股盈餘為11.06元；112年前3季合併營業收入為10億1606萬3000元，稅後淨利為2億1594萬8000元，每股盈餘為7.54元。
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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年2月21日審議家碩公司(6953)上櫃案。
家碩公司主要從事光罩相關半導體設備之研發、製造及銷售，董事長為邱銘乾，推薦證券商係元大證券、合作金庫證券、永豐金證券及凱基證券，申請時資本額2億7297萬6000元；家碩公司111年度合併營業收入為10億4795萬3000元，稅後淨利為2億341萬5000元，每股盈餘為11.06元；112年前3季合併營業收入為10億1606萬3000元，稅後淨利為2億1594萬8000元，每股盈餘為7.54元。
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