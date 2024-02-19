星座理財／巨蟹反彈調節為先 天秤投資求財提防變數

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 廣結善緣 旺運策略

本周運勢焦點在廣結善緣，只因有五星匯聚在白羊的貴人宮位，此時不廣結善緣更待何時。新春期間最好執行了，除勤於參加春酒，最重要的還是在拜晚年，禮多人不怪，執行就對了。不過仍要提醒廣結善緣不包括團購在內！投資求財，一切以市場氣氛為依歸，順市而為。幸運物與色彩：紫水晶與紫色。幸運數字：1、9、4、3及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 職場變動 避之為宜

木星金牛，將進入中段。天王金牛，也將進入後段。金牛是吉利的，是幸運的，只因有歲星的祝福。不過仍要提醒事業職場的重大變動千萬要避開，這是個以靜制動的一周。財利運勢也十分詭異，正財運頗佳，安分守己為宜。商務買賣與業務行銷或投資求財，見好便收為主要策略。幸運物與色彩：白玉與白色。幸運數字：8、1、7、0其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 國際財金 密切關注

新年新氣象，新年也充滿著新希望與新計畫。有必要將這些計畫一一記錄下來，並給予時程規劃，實現理想，讓美夢成真。面向陽光，就見不到陰暗，原則上事業運勢是吉利的，但先決條件是先擁有好心情，並將「好心情」展露出來。投資求財，國際財金動向依舊要密切關注。幸運物與色彩：黃玉與白色。幸運數字：5、0、4、8及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 反彈上漲 調節為先

偏財運勢十分活躍，不論商務買賣及業務行銷都值得努力，有機會實現龍年的第一桶金。借力使力少費力，對巨蟹座而言，不會是口號，而是真正的開運策略。單打獨鬥，不如團隊運作，此處的「團隊」指「借助外界的專業團隊，完成自己的理想」。投資求財，反彈上漲調節為先。幸運物與色彩：鈦晶與黃色。幸運數字：8、0、2、5其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 合作機會 值得掌握

事業上最遠的距離，就是貴人在眼前，自己卻沒有察覺。讓貴人浮現最為理想的策略，將是先成為別人的貴人，同時也將每個人都當成貴人。合作機會出現了，先掌握再說。對於開疆闢地的合作，有必要謹慎規劃，以及避開自己不熟悉的產業。投資求財，就市論市，順勢而為。幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。幸運數：1、4、6、8及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 設妥目標 逐步落實

工作運勢頗佳，代表的是辛苦有成。新年肯定有新計畫及新策略，不過再多計畫與策略，還是需要給予執行的方針與時間表，而設定目標則是終極策略。健康運勢值得提醒，就從飲食開始，否則危害的不只是體重。投資求財的旺財策略在區間，設妥並確實執行。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：9、3、4、7及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 投資求財 提防變數

太陽底下沒有新鮮事。這是無奇不有的世界，而這也是這個世界為什麼這麼精采，這麼迷人的原因。做好心裡準備，不需要被突如其來的變數驚嚇，而規避此種「突如其來」變數的絕佳策略，就是從先為自己創造變數開始。投資求財也是如此。最大變數就是改變原有計畫與思維。幸運物與色彩：珍珠與銀色。幸運數字：8、7、4、0及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日）高出低進 順勢而為

家是最好的避風港，有人這麼說。有人不認同，只因「家」不應只是「避風港」，而是創造與補充旺盛能量的發電廠。元宵節之前還是在新春過年，而「元宵節」將會是最為理想的家運提升日，就從再來個家庭圍爐，歡慶小過年開始。投資求財，高出低進，反彈上漲先賣再說。幸運物與色彩：墨翠與藍色。幸運數字：6、7、1、4及其組合

◎射手座（11月23日～12月21日）靈活運作 營造財利

貴人圍繞是什麼感覺，值得體驗看看，因為這是本周整體運勢的寫照。想要擁有很多貴人，就從成為很多人的貴人開始。不過對於本周人馬座而言，可以成為很多人的貴人，但千萬不要成為很多人的僕人，幫忙幫過了頭的結果很難想像。投資求財，靈活運作營造短線財利為先。幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。幸運數字：6、9、4、3其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日）謹慎理財 抓住財運

財利運勢十分詭異，先提醒謹慎理財，並非為了避免劫財，而是別讓財神爺從身邊溜走。過年期間還未來得及拜訪的老朋友，建議在本周進行，即便是在通訊軟體拜晚年，易使老朋友成為旺運貴人。工作運勢頗佳，就從調整自我價值觀開始。投資求財，高出低進，營造區間財利。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：7、6、8、1及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日）多變市場 正向以對

寶瓶之月，周一結束。冥王星、金星與火星會相在寶瓶座的宮頭。水星寶瓶，位於後段。這是個精采忙碌的一周，五星匯聚，為龍年執行旺盛的開運計畫。換個角度來說，寶瓶座應是龍年最幸運的星座，先決條件是維持活躍思維和心情。投資求財，正向思維與策略面對多變市場。幸運物與色彩：璧璽與紅色。幸運數字：9、3、4、0及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日）就線論線 有利可圖

雙魚之月，周二正式展開序幕。土星雙魚，位於前段。海王雙魚，位於後段。貴人就在身邊，元宵之前的新春期間，勤於拜晚年有機會積累貴人籌碼。心想事成是種鼓勵，不過想的太多，容易成為一種沉重的內在負擔。財利運勢佳，對投資求財而言，有利可圖，就線論線為宜。幸運物與色彩：太陽石與橙色。幸運數字：2、4、8、6及其組合。