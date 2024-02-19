《國際政治》聯合國周二表決加薩停火案？ 1原因 美國嗆否決

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】外交官員表示，聯合國安理會可能在周二對阿爾及利亞提出的議案進行投票。該議案要求以哈戰爭立即人道停火，不過美國已經暗示將予以否決。

阿爾及利亞兩周前提出該初步決議草案，但美國駐聯合國大使 Linda Thomas-Greenfield表示，這項議案可能危及為了促成暫時停火、具敏感性的談判。

外交官員表示，阿爾及利亞上周六提出請求，要安理會在周二進行投票。由15個理事國組成的聯合國安理會要通過決議案，需要至少九票贊成，以及美、英、法、中國或俄羅斯都沒有否決。

美國駐聯合國大使Thomas-Greenfield表示，美國不支持對該決議草案採取行動。如果該議案被當作草案交付表決，它將不會獲得採納。

美國、埃及、以色列和卡達正在協商，試圖促成以哈暫時停火和哈瑪斯釋放人質。

Thomas-Greenfield表示，其他各方讓這個過程獲得最好的成功機率，這至關重要，而非去推動一些措施，使該過程以及長久解決敵對行動的機會處於危險之中。

次時正值以色列擬大舉進攻位於加薩南部、與埃及接壤的拉法（Rafah），目前有超過百萬巴勒斯坦人在當地尋求庇護。國際社會擔心以色列進攻拉法，將導致加薩的人道危機嚴重惡化。