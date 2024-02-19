台股早盤抗震 麗臺、華泰等美超微概念股跳水

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台股19日反應美股走跌，早盤開低下跌35點，惟盤中多方護航氣勢仍屬強勁，拉抬指數一度翻紅，高點來到18,622點，權王台積電（2330）下跌5元，暫報678元，盤面強勢股包括合正（5381）、斐成（3313）等同步亮燈漲停；美超微概念股麗臺（2465）打落跌停。

關注美股上周五表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌145.1點，或0.37％，收在38,627點；標普500指數下跌24.1點，或0.48％，收在5,005.57點；Nasdaq指數下跌130.5點，或0.82％，收在15,775.6點；費半指數下跌30.4點，或0.66％，收在4,527.67點。

美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌。繼美國勞工統計局公布CPI數據全面高於預期之後，1月核心PPI年增率也由1.7％上升至2.0％，未如市場所預料的持續降溫。

此外，FED亞特蘭大分行主席Bostic表示，鑑於勞動市場和經濟仍然強勁，聯準會不急於降息。相關訊息造成各年期美債殖利率走高，壓抑重量級科技股「七姊妹」全數下跌，盤面熱門股美超微電腦（SMCI）也開高走低、收盤下跌接近兩成，AI族群漲勢熄火、拖累費半指數收盤連兩日走低。

統一投顧表示，台股新春開紅盤跳空大漲創歷史新高，技術線型強勢。但上周五美國公布1月PPI及核心PPI皆高於預期，澆熄市場樂觀情緒，Fedwatch預期2024年降息次數由6次下滑至4次，留意短線資金動能轉弱，加上美超微股價在上周五出現爆量黑K，預期本周Nvidia公布財報前，市場觀望氣氛轉濃，本周預期震盪劇烈，但只要台股多方缺口18115不破，拉回可偏多部局，建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、重電節能相關等族群為主。