陸車廠強勢崛起！西方同業：最可怕的競爭對手

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【中時新聞網 賴宇萍】大陸電動車強勢崛起，不僅美國電動車龍頭特斯拉的狂人執行長馬斯克只能乖乖坦承，如果不設貿易壁壘，大陸車企將摧毀世界上大多數汽車公司，全球第4大車廠Stellantis的執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）近日也直言，「中國的攻勢可能是特斯拉和我們這樣的公司目前面臨的最大風險」。

Stellantis旗下知名品牌眾多，包括道奇、克萊斯勒、吉普、瑪莎拉蒂等等。不過塔瓦瑞斯仍膽戰心驚地表示，「我們必須非常非常努力地工作，以確保我們為消費者提供比中國更好的產品」。

塔瓦瑞斯指出，如同上世紀70年代日本車廠殺進美國，以及30年後南韓對手也進入美國一樣，如今輪到大陸車企大展身手，現有的汽車製造商，包括Stellantis都感到莫大的威脅。

塔瓦瑞斯表示，儘管Stellantis今年將推出18款新電動車，其中8款將在北美銷售，但是直到電動車的價格與傳統汽車持平之前，「工作都不算完成」。

Stellantis除了在美國遭遇大陸車廠挑戰，在歐洲局勢同樣危機重重。Stellantis目前正在接受雪鐵龍e-C3電動車的訂單，而為了與長城汽車等大陸競爭對手的廉價車款相抗衡，e-C3售價訂為2萬3000歐元（約新台幣79萬元），續航里程為320公里，預計在第2季上市。2025年推出的入門款售價為1萬9990歐元（約新台幣69萬元）。

塔瓦瑞斯指出，這2款車型的價格仍有獲利。他表示，「如果你不顧成本的現實去降價，就會面臨一場大屠殺。我正在努力避免這場競爭打到底線」。