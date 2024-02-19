「義」遊味境吃到飽 茹曦酒店Sunny Buffet新菜開賣

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Sunny Buffet新推出的「松露培根義大利麵」陣陣撲鼻的松露香氣，令人忍不住一口接一口。圖／Sunny Buffet

使用紅酒及多種蔬菜燉煮多時的「托斯卡納燉羊膝」，風味濃郁醇厚。圖／Sunny Buffet

「西西里炒淡菜」以簡單的調味帶出淡菜的鮮甜美味。圖／Sunny Buffet

「義式香料檸檬雞」香氣四溢，肉質滑嫩有彈性。圖／Sunny Buffet

Sunny Buffet的爐烤義式披薩區提供客人DIY客製化Pizza。圖／Sunny Buffet

口感綿密的「絲滑薯泥」，口口皆帶有鮮奶油的香氣。圖／Sunny Buffet

色香味俱全的「番茄燉蔬菜」，是以番茄果肉的番茄糊小火燉煮多種生鮮蔬菜。圖／Sunny Buffet

超夯的打卡甜品「羅馬生乳包」在Sunny Buffet也能品嘗到。圖／Sunny Buffet

台北吃到飽自助餐廳競爭日熾，由雲品國際旗下君品Collection受託經營的茹曦酒店「Sunny Buffet」自助餐廳推出多道義大利佳餚吃到飽，標榜帶領饕客以味蕾環遊義大利，從配菜、蔬食、主食到甜點種類多樣，還提供客製化Pizza服務，滿足喜愛義式料理的老饕，假日下午茶980元＋10％、平日午餐和晚餐1,080元＋10％、假日午餐和晚餐1,280元＋10％。

「Sunny Buffet」並針對春酒團體聚餐需求推出 「團體訂位專案」，10人以上平日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人（含）以上享最優惠價每人980元，假日則需再加價每人200元。為提前搶攻畢業季餐飲商機，同步推出「謝師宴專案」，10人同行加贈1人免費，人數達40人即可享用包廂，還加贈紅酒暢飲，是師生歡聚的最佳首選。

「Sunny Buffet」強調全餐期供應經典義大利菜色，包括有「松露培根義大利麵」、「托斯卡納燉羊膝」、「西西里炒淡菜」及「義式香料檸檬雞」等料理。其中「松露培根義大利麵」以橄欖油與培根、多種菇類進行翻炒，將其香氣逼出，再加入奶油白醬及嚴選的松露醬拌煮，放入義大利麵均勻吸收醬汁，將奶油及松露的香融入麵體中，口口留香。義大利燉肉舉世聞名，主廚使用了傳統以牛肉肉汁的燉肉技法來燉煮「托斯卡納燉羊膝」，並運用紅酒及多種蔬菜來熬煮醬汁，再經過90分鐘的小火燉熬及燜煮，將整個風味提升，最後搭配上酸甜解膩的醃漬珍珠洋蔥，整體口味和諧鮮潤帶有肉香。

以海鮮聞名的西西里島，「Sunny Buffet」特別推出「西西里島炒淡菜」，強調使用原型食材進行烹調，加入白酒及羅勒葉提香，無繁複的調味，將海鮮的鮮甜，原汁原味呈現，是簡單卻又獨特的味蕾享受。經典中的經典「義式香料檸檬雞」，使用橄欖油、義式香料、鹽及檸檬汁進行醃製調味，將肉汁及調味鎖在肉中，最後進行悶烤，再搭配上清爽解膩的烤蔬菜，實在絕配。此外，爐烤義式披薩區還提供客人以DIY方式，自行挑選喜歡的配料，製作出專屬的Pizza。

除了街澎派豐盛的海陸餐點外，「Sunny Buffet」也全面升級蔬食配菜，提供「絲滑薯泥」及「番茄燉蔬菜」兩種選項，將馬鈴薯以蒸煮技法烹調，留住食材的原味，壓製成泥後再與鮮奶油及鮮奶攪拌，最後加上調味料，奶香四溢、風味濃郁。

番茄也是義大利飲食文化中的重要角色，此次以帶有番茄果肉的番茄糊入菜，將紅椒、黃椒、茄子、櫛瓜等多種生鮮蔬菜烤過之後，再使用番茄糊小火燉煮，色香味俱全，光看就讓人食指大動。

「Sunny Buffet」本次亦推出新的義式甜品供食客選擇，其中「羅馬生乳包」更是近年討論度極高的義式甜點，圓滾雪球外型包裹著以生牛奶所製成的鮮奶油，撒上點綴的雪白糖粉，一口咬下，滑順奶香充滿口中，甜而不膩。「瑞可塔起司蛋糕」也是具代表性的「大人味甜食」，廚師使用義大利經典的瑞可塔起司及阿瑪雷托杏仁甜酒製成，帶點起司的清香及烤杏仁的堅果香氣，豐富的口感層次，柔和且不甜膩，作為飽餐一頓後的甜點非常合適。

茹曦酒店Sunny Buffet位於捷運小巨蛋站交通便利之處，同時擁有16層挑高設計及寬敞舒適的用餐環境，能容下多組團體用餐，並設有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，在本季全新獻上多道義式美食，未來每兩個月，將持續推陳出新不同的料理主題，以主題式料理搶攻消費者的胃。