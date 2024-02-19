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「義」遊味境吃到飽 茹曦酒店Sunny Buffet新菜開賣

  • 工商時報 姚舜
如曦酒店Sunny Buffet於本季全新獻上多道義式美食吃到飽。圖／Sunny Buffet
如曦酒店Sunny Buffet於本季全新獻上多道義式美食吃到飽。圖／Sunny Buffet

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Sunny Buffet新推出的「松露培根義大利麵」陣陣撲鼻的松露香氣，令人忍不住一口接一口。圖／Sunny Buffet
Sunny Buffet新推出的「松露培根義大利麵」陣陣撲鼻的松露香氣，令人忍不住一口接一口。圖／Sunny Buffet
使用紅酒及多種蔬菜燉煮多時的「托斯卡納燉羊膝」，風味濃郁醇厚。圖／Sunny Buffet
使用紅酒及多種蔬菜燉煮多時的「托斯卡納燉羊膝」，風味濃郁醇厚。圖／Sunny Buffet
「西西里炒淡菜」以簡單的調味帶出淡菜的鮮甜美味。圖／Sunny Buffet
「西西里炒淡菜」以簡單的調味帶出淡菜的鮮甜美味。圖／Sunny Buffet
「義式香料檸檬雞」香氣四溢，肉質滑嫩有彈性。圖／Sunny Buffet
「義式香料檸檬雞」香氣四溢，肉質滑嫩有彈性。圖／Sunny Buffet
Sunny Buffet的爐烤義式披薩區提供客人DIY客製化Pizza。圖／Sunny Buffet
Sunny Buffet的爐烤義式披薩區提供客人DIY客製化Pizza。圖／Sunny Buffet
口感綿密的「絲滑薯泥」，口口皆帶有鮮奶油的香氣。圖／Sunny Buffet
口感綿密的「絲滑薯泥」，口口皆帶有鮮奶油的香氣。圖／Sunny Buffet
色香味俱全的「番茄燉蔬菜」，是以番茄果肉的番茄糊小火燉煮多種生鮮蔬菜。圖／Sunny Buffet
色香味俱全的「番茄燉蔬菜」，是以番茄果肉的番茄糊小火燉煮多種生鮮蔬菜。圖／Sunny Buffet
超夯的打卡甜品「羅馬生乳包」在Sunny Buffet也能品嘗到。圖／Sunny Buffet
超夯的打卡甜品「羅馬生乳包」在Sunny Buffet也能品嘗到。圖／Sunny Buffet

台北吃到飽自助餐廳競爭日熾，由雲品國際旗下君品Collection受託經營的茹曦酒店「Sunny Buffet」自助餐廳推出多道義大利佳餚吃到飽，標榜帶領饕客以味蕾環遊義大利，從配菜、蔬食、主食到甜點種類多樣，還提供客製化Pizza服務，滿足喜愛義式料理的老饕，假日下午茶980元＋10％、平日午餐和晚餐1,080元＋10％、假日午餐和晚餐1,280元＋10％。

「Sunny Buffet」並針對春酒團體聚餐需求推出 「團體訂位專案」，10人以上平日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人（含）以上享最優惠價每人980元，假日則需再加價每人200元。為提前搶攻畢業季餐飲商機，同步推出「謝師宴專案」，10人同行加贈1人免費，人數達40人即可享用包廂，還加贈紅酒暢飲，是師生歡聚的最佳首選。

「Sunny Buffet」強調全餐期供應經典義大利菜色，包括有「松露培根義大利麵」、「托斯卡納燉羊膝」、「西西里炒淡菜」及「義式香料檸檬雞」等料理。其中「松露培根義大利麵」以橄欖油與培根、多種菇類進行翻炒，將其香氣逼出，再加入奶油白醬及嚴選的松露醬拌煮，放入義大利麵均勻吸收醬汁，將奶油及松露的香融入麵體中，口口留香。義大利燉肉舉世聞名，主廚使用了傳統以牛肉肉汁的燉肉技法來燉煮「托斯卡納燉羊膝」，並運用紅酒及多種蔬菜來熬煮醬汁，再經過90分鐘的小火燉熬及燜煮，將整個風味提升，最後搭配上酸甜解膩的醃漬珍珠洋蔥，整體口味和諧鮮潤帶有肉香。

以海鮮聞名的西西里島，「Sunny Buffet」特別推出「西西里島炒淡菜」，強調使用原型食材進行烹調，加入白酒及羅勒葉提香，無繁複的調味，將海鮮的鮮甜，原汁原味呈現，是簡單卻又獨特的味蕾享受。經典中的經典「義式香料檸檬雞」，使用橄欖油、義式香料、鹽及檸檬汁進行醃製調味，將肉汁及調味鎖在肉中，最後進行悶烤，再搭配上清爽解膩的烤蔬菜，實在絕配。此外，爐烤義式披薩區還提供客人以DIY方式，自行挑選喜歡的配料，製作出專屬的Pizza。

除了街澎派豐盛的海陸餐點外，「Sunny Buffet」也全面升級蔬食配菜，提供「絲滑薯泥」及「番茄燉蔬菜」兩種選項，將馬鈴薯以蒸煮技法烹調，留住食材的原味，壓製成泥後再與鮮奶油及鮮奶攪拌，最後加上調味料，奶香四溢、風味濃郁。

番茄也是義大利飲食文化中的重要角色，此次以帶有番茄果肉的番茄糊入菜，將紅椒、黃椒、茄子、櫛瓜等多種生鮮蔬菜烤過之後，再使用番茄糊小火燉煮，色香味俱全，光看就讓人食指大動。

「Sunny Buffet」本次亦推出新的義式甜品供食客選擇，其中「羅馬生乳包」更是近年討論度極高的義式甜點，圓滾雪球外型包裹著以生牛奶所製成的鮮奶油，撒上點綴的雪白糖粉，一口咬下，滑順奶香充滿口中，甜而不膩。「瑞可塔起司蛋糕」也是具代表性的「大人味甜食」，廚師使用義大利經典的瑞可塔起司及阿瑪雷托杏仁甜酒製成，帶點起司的清香及烤杏仁的堅果香氣，豐富的口感層次，柔和且不甜膩，作為飽餐一頓後的甜點非常合適。

茹曦酒店Sunny Buffet位於捷運小巨蛋站交通便利之處，同時擁有16層挑高設計及寬敞舒適的用餐環境，能容下多組團體用餐，並設有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，在本季全新獻上多道義式美食，未來每兩個月，將持續推陳出新不同的料理主題，以主題式料理搶攻消費者的胃。

  • Sunny Buffet
  • 地址：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店一樓)
  • 電話：(02)2719-8399轉分機3310

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