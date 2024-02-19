楊惠宇｜由輝達至ARM，AI光芒將落誰？

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龍年一開頭，指數就先來個(龍飛九天)直接創下歷史新高，讓許多人措手不及，目前景氣好不好似乎己不是重點，聯準會什麼時候降息才是影響漲跌關鍵，行情總是在(半夢半醒)間最美麗，一旦真正揭開面紗，也就是開始降息反而會出現大幅回檔，因為期待己經結束。

至於聯準會什麼時候降息，我去年己經說過，以11月拜登要選總統，降息發酵期要半年來看，6月會是最好時機點，當時市場一面看好3月，如今數據顯示，3月降息機率只有9%、5月50%，而6月高達70%，證實我當初看法無誤，至於指數創高後勢怎麼走，會再持續發文追蹤分析。

一個主流形成，皆有領頭羊，輝達無疑是AI的領頭羊，短短一年的時間順利PK掉搜尋巨頭Alphabet，成為全美第三大市值，而微軟也從蘋果手中搶下市值第一大寶座，如此耀人的成果，也吸引各大廠爭先搶入，ARM就是其中之一。

全球最大的處理器架構，一個是X86、另一個則是ARM，兩個本質上有所不同，X86的一個指令就可以處理複雜工作，ARM則是需要很多指令來完成，就是像一隻大鯨魚跟許多小蝦米的概念，兩個各有優缺點，沒有孰勝孰敗，不過因為X86指令較耗電，不太適合小型裝置，於是就形成PC/NB及智慧手機各自為王的格局。

這個平衡的生態，在AI出現後發生改變，因為其產生文字及圖像處理，需要更大的電能，即便是最低的圖像產生，都相當於957隻手機的充電量，運用NPU(類神經網路處理器)來輔助CPU/GPU，可降低負擔並加速執行效率，自然能更有效降低功耗，ARM因為手機作業系統應用程式廣泛，故在NPU整合上將較容易，也成為其切入PC/NB的一大機會。

ARM今年以來大漲86%，和美超微並列輝達之後最耀眼的明星，相關概念股也充滿想像空間。

ARM為上游半導體廠，最直接關連為IP廠，不過之前我己多次分析追蹤IP股，許多股價也己有漲幅，故我們不妨可由另一個角度思考。

因為其涵蓋各大產品領域，故由集團股來切入較能捉住重點，代表分別為聯電(2303)、台積電(2330)、聯發科(2454)、威盛(2388)，若以密切度來看，智原(3035)最有直接關聯，今年法人估可賺到11元，本益比不到40倍，對比其它IP股來看更便宜，另外矽統(2363)有機會切入矽中介層供應，股價自高點61元壓回30%後打底向上，剛碰到季線，也具想像空間。

創意(3443)利空頻頻，不過股價己反應，1/29日發文有分析，1400~1500利空測試底部，果然2/15日最低打到1400後拉長下引線開始反彈，至於聯發(2454)營收己連4月站回400億之上，股價再創前波高點就時間問題，聯發科雖暫時整理，不過旗下小金雞表現倒不錯，揚智(3041)、亞信(3169)底部整理拉長紅、IP廠晶心科(6533)傳出授權Meta，股價順利突破2個半月整理平台，外資開始買進，九暘(8040)一月營收出來年、月雙減，但壓回出現長下引線，顯示有買盤力道亦可留意。

※本資料由摩爾投顧分析師楊惠宇提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。