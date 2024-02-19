無畏美股回檔 台指期早盤驚驚漲

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台指期19日無畏美股回檔，指數早盤開高，高點來到18,692點，盤中漲勢略見收斂，目前暫報18,657點，上漲18點，漲幅0.10％，成交口數約2.3萬口；小電子期下跌2.7點，報價959.25點；小金融期上漲13.6點，成交價1,704.2點。

美國聯準會亞特蘭大分行總裁Raphael Bostic 表示支持今年夏天開始降息，預計全年降息2碼，若數據正向的話也願意支持全年降息3碼，通膨已有大幅改善，對於1月通膨數據略感意外但不到震驚。

舊金山分行總裁Mary Daly表示通膨大幅改善但仍無法宣告勝利，聯準會需要避免過早行動，對近期的經濟數據不感意外，通膨本來就會有逐月波動，就業數據沒有立即惡化的風險，商業不動產不會對金融穩定性構成立即風險；里奇蒙分行總裁Thomas Barkin表示1月經濟數據表現混雜，對聯準會來說並非好消息，CPI數據證明聯準會降息之前需要對通膨改善趨勢更有信心。

第一金投顧指出，SMCI回檔20％拉回整理，台灣的AI相關也會跟著回檔，但基本面以及業績面都是展望正向，未來業績將越來越好，台灣的AI指標股廣達、技嘉、緯穎跟著拉回後可以留意。

IC設計方面，也陷入漲多拉回，高價股世芯連續創下新天價，已經拉出比價空間，低位階的IC設計仍有行情，IP相關也將有好的表現。目前整體台股各產業我們看好AI與IC設計，AI產業都有機會挑戰前高

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價7,680點，上漲50點；富櫃200期貨上漲42點，盤中暫報9,785點；半導體30期貨下跌29點；成交價5,258點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,773點，下跌170點；美國費城半導體期貨下跌59.5點，來到4,549點。