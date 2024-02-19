經濟部支持台電調升電價 法人按讚受惠股一次看

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因台電已累積龐大虧損，經濟部爭取中央政府撥補台電逾千億元，與支持台電2024/4調升電價。倘若未來政府在2024/3、2024/9的台電電價審議會宣布電價上漲，受惠個股包括：民營電廠-大汽電（用電）；重電廠商-士電、大同（重電）；新風電案場的EPC公司-森崴能源（發電）；協助民間節電的廠商-東元（省電）。

報載用電大戶4月起電價看漲暨工業用電需求下季回升：

報載因台電已累積龐大虧損，2024/4電價調升態勢愈趨明朗。經濟部一方面爭取中央政府2023年歲計賸餘撥補台電逾千億元，二方面支持台電在2024/3電價審議會決定2024/4調升電價。高壓及特高壓的產業用電大戶將在這新一輪電價調升中承擔最多漲幅，景氣逐漸回升的半導體業首當其衝，預計調幅將超過10%。並且預期此次家庭用電範圍500度以上就漲，較先前700度以上，範圍也有所提升。惟整體電價調整範圍及幅度，全案還在研議階段。

根據台電統計，2023年因全球終端需求減少，致工業用戶售電量1,306.2億度，年減3.7%，而台電預期24Q2景氣將復甦，以及半導體先進製程陸續投產，工業用電需求增加，預期2024年尖峰負載將達4,100萬瓩，破歷史新高。台電今年會有四部大型機組加入運轉，新增443萬瓩，務必確保2024年備轉容量率以不低於6%為目標。

群益觀點：

隨著台電2023年自結虧損1,985億元、台電累積虧損已達到近年新高水準，倘若未來政府在2024/3、2024/9的台電電價審議會宣布電價上漲與增資改善台電虧損問題，則有利國內的用電、重電、發電、省電等相關廠商，包括：民營電廠-大汽電（用電）；重電廠商-士電、大同（重電）；新風電案場的EPC公司-森崴能源（發電）；協助民間節電的廠商-東元（省電）。