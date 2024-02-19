農曆年後拚買氣 王品三大品牌「豪禮」相送

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力拚農曆年後餐飲買氣，王品集團以「收心、打氣」為名，旗下三大品牌推出工作日限定「豪禮」，「王品牛排」即日起至2／29，平日到店內用2客套餐，款待「香蒜海螺佐海大蝦」1份。「阪前和牛鐵板燒」即日起至2／29，平日到店消費套餐，在google留下評論或打卡，可享「海膽甜蝦雙品」1份。4／30前，每周一至周四期間，上班族出示工作識別證或名片，到「就饗鐵板燒」消費2客單人套餐，即招待「香煎日本北海道干貝」1份。

「王品牛排」並推出「龍耀旺年春酒饗宴」方案，即日起至3／29日，平日到店內用消費10客（含）以上套餐，即享套餐95折優惠（10％服務費另計），再加碼款待1瓶價值超過千元的「Boveda波維塔紅葡萄酒」佐餐，消費20客（含）以上套餐，則款待2瓶紅酒，依此類推，需電話預約。

「阪前和牛鐵板燒」也以豪華海味替工作日打氣，即日起至2／29期間，平日到店消費套餐，在google留下評論或社群打卡，款待價值680元的「海膽甜蝦雙品」1份。如消費2客套餐，可用499元加購原價1,200元的「極上帝王蟹腳和魚骨燒清酒2杯」，滿足饕客的味蕾。「阪前」冬季限定「冬藏盛宴和牛套餐」可一次品嚐到「日本A5和牛」、「澳洲M9和牛」、「雪見松露和牛堡」、「茗荷清酒和牛頰」等多道頂級和牛鐵板料理，僅限時販售至3／5為止。

「就饗鐵板燒」即日起到4／30加碼好菜，每周的周一到周四工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，招待「香煎日本北海道干貝」1份。同時，應景龍年開工大吉，於2／29前，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，招待「醬燒龍膽石斑」1份。

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