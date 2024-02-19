新疆巡禮》冰天雪地=金山銀山 新疆滑出「冰雪經濟財」

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大陸從主辦2022年北京冬奧後積極加大「冰雪經濟」投入。其中新疆北疆阿勒泰地區擁有獨天獨厚環境，被看好具強大發展潛力。近年新啟用、位於禾木景區內的吉克普林國際滑雪度假區，也首次藉新疆熱雪節舉辦國際級的FWT自由式滑雪巡迴賽，從滑雪場軟硬體到雪質、雪場地形等條件，都讓業者與滑雪好手更看好雪場與產業前景，認為至少未來5到10年，會是全大陸冰雪產業的一個高飛期。

新疆文化旅遊投資集團黨委書記，董事長王宏江說，相信未來新疆冰雪產業一定會把冰雪資源變成熱經濟，這幾年通過不停的打造基礎設施和完善服務體系，雪場環境也在不停改善，當地更多星級酒店和民宿都加緊建設。在最近跨年旅遊季過後，看好下一波農曆春節會有更多遊客到這裡過節，不僅可以滑雪，可以品嘗到當地美食。

大陸近年積極推展「冰雪經濟」，擁有長雪期氣候的新疆阿勒泰地區踐行「冰天雪地也是金山銀山」，打造以冰雪運動、冰雪體驗、冬季休閒、冰雪裝備等一體產業鏈。統計2022年接待遊客達1801.9萬人次，旅遊收入151.95億元（人民幣，下同），帶動相關就業人數1.4萬人。 尤其去年底的新疆熱雪節中，更引進舉辦FWT自由式滑雪巡迴賽，由於該賽事標榜「只滑自然粉雪」與新疆雪質契合，讓該賽事首次落地新疆的吉克普林國際滑雪場。該場地位於新疆5A級景區喀納斯景區的禾木鄉吉克普林區域內，雪場最高海拔2848公尺、最大落差1466公尺是全大陸滑雪場之最，更兼有雪道面積最大、單條雪道最長等條件。

在這場巡迴賽拿下女子雙板組冠軍的滑雪好手王鈺茜表示，基本全大陸的大型滑雪場都滑過，大讚場地沒有風、又有很大的降雪量，加上雪道條件好，高低落差大，同時各種地形都有，「真的是很頂級的」。

王宏江表示，新疆冰雪資源近幾年官方大力支持，並響應「後冬奧時代」發展，首次將FWT國際賽事結合到新疆熱雪節，為未來的新疆文旅產業發展起到示範引領作用，也看好吉克普林國際滑雪場作為未來國際級雪場的競爭力與定位。

擔任FWT自由式滑雪世界巡迴賽推廣大使、環球滑雪旅行博主比利白認為，成功舉辦2022北京冬奧會之後，各省份都在打造自己的冰雪旅遊項目，觀察到搜索滑雪新手裝備、新入坑滑雪的人非常多，看好至少未來5到10年都是高速發展期。