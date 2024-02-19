擊樂家吳珮菁赴美演出 指揮家讚賞其出色才華

享譽國際的擊樂家吳珮菁將於2月25日和美國波特蘭交響樂團、客席指揮家馬可·帕里索托合作，挑戰演出作曲家約翰・科里利亞諾超高難度的打擊樂協奏曲《魔術師》。首度和吳珮菁同台的指揮家帕里索托表示，「我非常期待與這位出色的藝術家合作，珮菁是一位世界級的音樂家，也是打擊樂界的傑出代表。」

帕里索托表示，他過去多次聽聞吳珮菁的演奏才華，一直想和她合作，這次總算有機會，「她演奏時的情感、極致的音樂性，都在她的音樂裡可以聽見，還有她對音樂的奉獻精神，超凡且脫俗強大的音樂技藝，每個聆聽她演奏的觀眾都會被她吸引。」

帕里索托表示，約翰·科里利亞諾是當今最重要的作曲家之一，不僅在美國、在全世界也是如此，「他以其各種風格的眾多作品聞名，並努力讓所有觀眾都能接觸到他的音樂作品。他的作品為他贏得了重大認可和無數獎項，如普立茲獎、葛萊美獎、葛萊邁爾音樂作曲獎，甚至是奧斯卡獎。他透過為《Altered States》和《紅色小提琴》等電影創作的音樂而贏得了廣泛的知名度。」

帕里索托表示，這首《魔術師》是一首令人驚嘆的作品，「它的結構精妙、有趣、驚險、奇幻且令人敬畏，是一部令人回味的作品，從情感上甚至身體上影響著人們的內心。給人一種原始的感覺，發自肺腑，細膩又具有穿透性。」

《魔術師》共使用了木頭、金屬、皮革三大類共43件打擊樂器，包含馬林巴木琴、高音木琴、梆子、木魚、木鼓、鐵琴、鐘琴、管鐘、泰來鑼、吊鈸、說話鼓、定音鼓、大鼓、中鼓、邦哥鼓、腳踏鼓等等，再加上43支不同的演奏棒子。樂曲分為三個樂章，每個樂章都由打擊樂家先獨奏華彩片段，之後再加入樂團。無論是樂曲形式、樂器組合、演奏技法都有非常多變化，對打擊樂家而言是一首難度極高的協奏曲。

這趟美國行，吳珮菁也將到波士頓音樂院、核桃山藝術高中舉行木琴六支棒子演奏技巧講座，作為朱宗慶打擊樂團資深團員的她，也將在美國介紹朱宗慶打擊樂團和教學系統。