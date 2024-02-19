《台北股市》外資：台股三大季節異象多實現 唯獨這效應失靈

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【時報記者任珮云台北報導】農曆新年假期後，台灣股市持續吸引外資流入科技股，台積電(2330)一度站上700元之上，帶動大盤股價上漲3%，接近歷史高位。由於台股目前已逼近歷史新高，美系外資從過去十年台灣市場中一些常見的異常現象，來探索未來的市場機會，提供投資人參考。外資指出，在各類異常現象中，（正向的）一月效應、（負向的）五月拋售和（正向的）年底窗飾效應等三大季節性異常現象，很大程度上是真實會實現的。

除了上述的三大季節性效應在台股表現明顯外，該外資也針對其他的幾個常聽到的市場效應做分析和統計。

一、市值效應（不成立），小市值股票通常與大市值股票交易基本一致，但波動性則是更高。

二、動能效應（成立），高動能股票提供了正向超額收益，特別是3-6個月的動能，在未來7-10個月的股價表現，反轉通常會發生。

三、價值效應（成立），因為價值股票顯示出了持續的正向超額收益，儘管在降息週期中面臨一定壓力。

四、漂移效應（成立），這是指企業公布獲利後的股價走勢，股票在宣佈獲利驚喜後可以持續表現長達3個月。

五、（正向的）股票回購、（負向的）股本發行和（正向的）IPO定價過低通常是有效的，雖然與區域/全球市場相比，台灣的回購活動較為有限，但股票回購對股價有一定的正面效果。