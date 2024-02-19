淡出中國、外資挺 這家封測廠3天漲2成 創29個月新高

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封測廠菱生上周五（17）宣布，考量集團發展所需，將處分中國寧波力源100%股權給浙江銀安匯企業管理公司，總交易金額7,100萬人民幣（約新台幣3.078億），成為最新一家淡出中國市場的封測業者。菱生今日（19）股價持續出量走高，早盤大漲9%，一度觸及30.75元，改寫2021年10月以來新高。

由於美中科技戰持續擴大，中國政府積極扶植自家晶圓、封測、記憶體等半導體產業，加上美系終端業者考量地緣政治風險，不再向中國當地投片，讓台灣封測廠逐漸淡出中國市場，菱生董事會最新也決議，出售2001年經投審會核准，由第三地區投資事業薩摩亞菱生及開曼力源接投資中國寧波力源100%權益給浙江銀安匯。

菱生表示，寧波力源實收資本額為人民幣4.24億元，主要營業項目為IC封裝與測試，去年底淨值為人民幣2961.7萬元，加計2月份增資200萬美元（約人民幣1416萬元），出售交易價格高於淨值，評估交易價格合理，且不損害菱生股東權益，處分損益待交易實際完成時公告。

菱生今年元月營收4.59億元，月減6.2%、年增22.3%，雖寫下11個月新低，但連續6個月年成長。不過，菱生金龍年開紅盤以來，外資連續2日相挺，買超逾1.2萬張，刺激股價連續3日強攻，衝破30元關卡，以今日高點30.75元計算，短短3個交易日累計漲幅高達27%。