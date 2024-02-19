全球伺服器淡季不淡 Q1估將年、季雙增

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受惠AI伺服器需求未減，加上通用型伺服器新一輪的採購需求進一步回流，研調單位預估全球伺服器今年第一季出貨可望回復年成長，並季增1.7％。

DIGITIMES分析師蕭聖倫表示，去年第四季美系大型雲端業者加快出清前代平台機種，AI伺服器出貨雖較前一季成長，但品牌商因企業採購力道仍弱，加上新平台出貨成長不如預期，使得該季全球伺服器出貨僅較前季成長3.1％。

蕭聖倫進一步指出，去年第四季因高率利環境仍使企業IT採購較為慬慎，品牌商如戴爾(Dell)、慧與(HPE)推出的x86平台新品出貨雖持續增加，但較高價格及企業延長舊機使用年限，都使新機轉速度不如前代。

另一方面，北美雲端業者則開始加速出清Whitley平台以前的機種，部分業者也擴大採自有處理器機種的採購，帶動美系雲端業者在第四季成長5.6％。中系資料中心則因第三季出貨基期仍較低，第四季反彈季增程度較高。

展望今年第一季，預期北美雲端業者除了持續採購AI伺服器，也開始對通用型伺服器進行新一輪採購，由於前代CPU平台庫存將耗用完畢，預計也將開始加速Eagle Stream及Genoa等新平台的轉換，其中Google與微軟(Microsoft)更新力道較強。

品牌商也因新平台出貨繼續成長與企業買氣略回溫，淡季表現不弱。Google、微軟及美系品牌商需求淡季不淡，也將帶動台系代工廠包括廣達、英業達出貨皆將顯著季增。