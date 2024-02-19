新竹市中心新屋稀缺 新推案成市場新寵

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據房仲業實價登錄資料統計，這三年受到疫情影響，幾乎全台房價都上漲，其中漲勢前兩名在新竹縣市，其中新竹市地王周邊房價漲幅逾2成，房市交易相當熱絡，加上近年隨著新竹市中心土地開發飽和，新案釋出量少，可說一案難求，在新屋「需求大於供給」的情況下，只要是品牌建商所推出新案皆成為市場關注焦點。

談到新竹老字號品牌建商「崇志建設」，老新竹人對它肯定不陌生，創辦人擁有40年的豐富建築經驗，一直以來深耕在新竹推案，後來更於2011年成立新品牌「王喬建設」出發，堅守初衷深耕在地的經營理念，依循著都市紋理與地理環境，用心打造的每一件作品，包括從挑選地段、建築規劃設計、施工營造到嚴選建材皆嚴密把關，力求打造出永續兼具城市美學、舒適實用性的建築。

王喬建設長年有著精準獨到的選地眼光，從「王喬竹光」、「王喬雙橡園」到透天別墅「光知樹」，鎖定近公園、學校、商圈旁的優質地段，推出的作品不走大規模社區，而是將戶數控制在100戶以內，以少量、精緻細膩的均質社區為主。

看好新竹市中心土地稀缺、新屋需求量持續增加的情況下，王喬建設近期於新竹市心推出雙預售案「王喬甲子園」、「王喬光華悅」。其中「王喬甲子園」基地正對民富國小，鄰近新竹市立棒球場、城隍廟商圈、大遠百等，兼具居住、商業、生活、休閒、文教等全方位機能，該案主打學區人文書香環境，面校園戶更擁有永久視野與棟距，規劃獨棟地上15層、地下4層，推出住家56戶，單層四戶，41-45坪均質3-4房，主打戶戶邊間、三面採光且衛浴皆開窗。

「王喬光華悅」基地位在新竹市北區光華一街與光華南街口，位居湳雅生活圈，約1分鐘車程至光華國中、大魯閣車程約3分鐘、約4分鐘可至中央公園、約5分鐘可抵達學區北門國小、巨城百貨；交通方面，車程約7分鐘可至新竹火車站，全案規劃獨棟地上14層、地下2層，住家39戶，單層三戶，推出41-45坪3-4房。

新竹擁有高收入、高學歷、高出生率，一群高消費力的購屋族群，使得新屋房價具有一定的支撐力道。王喬建設在新竹市精華地段推出「王喬甲子園」、「王喬光華悅」雙預售案，自開案以來，吸引重視居住品質的新竹園區新貴小家庭以及舊屋換新屋的在地客群買盤前來詢問，成為近期新竹市話題個案。

王喬甲子園：https://wjjiatzyuan.com.tw/

王喬光華悅：https://wjguanghuayue.com/