2／19盤中熱門焦點股

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今（2/19）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）電子股低基期代表 穩懋臉色紅潤

外資近期目光聚焦落後補漲題材接棒，大和資本證券升評穩懋（3105）至「買進」，推測合理股價升為195元，是電子類股中相對低基期代表。

消息面激勵穩懋股今開高之後不回頭，盤中持穩走高，迄上午10：14的市價暫報163元，勁揚3.49%

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出，儘管大陸智慧機終端銷售情況依舊不明朗，但對穩懋切入資料中心、促進AI建置資料傳輸升級抱持樂觀想法。更重要的是，歷經二年營運顛簸期，大和資本看好，穩懋獲利水準下半年即將恢復常態。

外資估計，穩懋2023年雖面臨營運考驗，2024年將步出泥淖、轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）跳升至5.35元，2025年EPS更直接站回10.63元，重返每股賺進一股本榮景。

群益投顧指出，雖然穩懋本季業績受淡季影響，不過受惠手機景氣復甦、Wi-Fi大客戶市占率回升，預期第一季至第三季營收逐季增加，本季為2024年營運谷底。（工商時報 簡威瑟、陳昱光、數位編輯）

（2）迎拉貨潮 同泰飆高 亞電抗跌

軟板供應鏈之同泰（3321）今開高之後欲小不易，僅開市在10鐘內即被連續大單拉高至漲停板，暫報17。75元，表現搶眼。另外，亞電則是開高殺低，唯低檔接手買氣不弱，值得追蹤。

受惠於農曆春節前的拉貨潮、去年同期比較基期偏低，激勵軟板供應鏈1月營收普遍繳出年、月雙增營收成績單，其中以同泰創下19個月新高表現最佳，軟性銅箔基板廠亞電（4939）則以年增110％年增幅度最鉅。

而蘋果供應鏈也有嘉聯益（6153）重返年、月雙增營收表現，法人認為，2月營收將有工作天數減少的干擾，若合併1、2月來看仍繳年增營收成績單，較有機會期待觸底。

據軟板供應鏈公告的營收數字，欣興轉投資的軟板廠同泰以1.52億元登19個月營收高點，不僅月增30.8％，年增率也達86.8％，為2022年7月以來新高營收紀錄，同泰日前以每股11元發行3萬張現增股，對照同泰上周五收盤價16.15元，已有逾46％的價差。

軟性銅箔基板廠亞電1月營收也繳出年、月雙增營收成績單，單月營收達1.57億元，為最近4個月營收高點，月增5.02％、年增110％，為歷年同期次高紀錄。亞電表示，今年農曆春節落在2月，下游客戶自去年底開始提前備貨，其中跨省分運輸在1月下旬即停運，拉貨動能集中在上半月，下半月則以江蘇省境內出貨為主。

展望2024年，亞電維持審慎樂觀態度，去年受高庫存與通膨升息造成景氣低迷影響，下半年起不利因素逐步排除，生產出貨回到正常節奏，並預期中國景氣今年可望觸底回溫，帶動高階智慧手機銷量重返成長，亞電亦備妥昆山、東台兩廠生產產能，待市場需求爆發，可望挹注營運動能。

台郡則定調進入調整期，估2024年第一季產值年減10％～20％。台郡表示，公司所處消費型電子產業在2020至2022年疫情期間帶來高度的成長後，2023年進入調節而需求疲軟致營運下滑，今年雖面對產業衰退疑慮，台郡將以數年前開始研發高頻傳輸技術，開發因AI帶來巨量及高速運算市場發展後將產生的訊號傳輸需求，今年營運重心將專注開展傳輸技術整合及產品結構調整。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.合正(5381)：1月營收大噴發，年增1532.67%，直接跳空漲停鎖死。

2.易發(6425)：無懼遭列故意股，連拉2根漲停，站上逾8年半高峰。

3.冠軍(1806)：1月營收創2016年來同期新高，外資前一交易日買1192張，推動今早走高逾8%。

4.揚智(3041)：1月營收1.64億元，年增99.69%，股價強攻漲停。

5.群創(3481)：面板報價起漲，1月營收年增雙位數，外資敲進快3萬張，帶量彈回月線。

6.榮創(3437)：元月營收啵亮，連拉3根漲停後獲利入袋打開，漲幅收斂。

7.力新(5202)：元月營收給力，外資偏多相挺，連彈2根漲停，改寫逾2年高價。

8.熒茂(4729)：每股72元收購鉅邁，亮燈漲停慶賀，挺進20元波段高。

9.旭然(4556)：元月營收亮眼，笑納2根漲停，站上波段高。

10.1東和(1414)：元月營收好靚，放量拉漲停，衝上逾2年高價。

11.永捷(4714)：1月營收達近11個月新高，加以買盤進駐拉抬，飆出第三根漲停後打開。

12.台積電(2330)：16日ADR跌1.81％，盤初股價續開低9元、探至674元。

13.富邦媒(8454)：去年營收創高、EPS 15.10元，21日法說為今年台灣整體電商景氣風向球，上周五外資終結連20日賣超轉買，盤初股價直接扣關月線。

14.佳大(2033)：元月營收月減8.77%、年增51.91%，外資連3日加碼，股價追平近月高點，扮演鋼鐵大前鋒。

15.第一銅(2009)：期銅因庫存下降創11個月來最大單周漲幅，帶動股價連4漲。

16.新光鋼(2031)：積極切入太陽能、物流等業務，有利穩定獲利，股價重返60關之上。

17.宇隆(2233)：汽車類關鍵零組件出貨力道增大，自行車及醫療客戶也正積極備料生產，股價開平走高逾3.5%。

18.裕隆(2201)：1月營收75.77億元，月減8.32%、年增14.78%，盤初股價續彈逾2.5%，站回70關之上。

19.斐成(3313)：元月營收躍增，連拉2根漲停，站上逾3年半高。

20.山林水(8473)：元月營收帶勁，點火連兩天大漲逾6%，逼近兩年半高。

21.上緯投控(3708)：調整營運策略，深化非大陸地區市場銷售，買盤按讚衝高5%，改寫波段高。

22.華城(1519)：機電四雄在手訂單均超過百億元，元月營收寫同期高，激勵盤初續闖天價530元後拉回至500元附近測試。

23.美利達(9914)：16日震盪攻上漲停價，今開低整理，維持高檔架構。

24.遠雄港(5607)：1月營收2.85億元，年增34.48%，帶量強攻。

25.華泰(2329)：隨著美超微(SMCI)創高拉回，股價跳空開低，帶量跌逾6.5%。

26.旺矽(6223)：今年營運續戰新高，股價守住300元，仍在歷史高檔區。

27.通嘉(3588)：1月營收1.12億元，年增72%，今年營運看漲，帶量勁揚。

28.神盾(6462)：漲多獲利了結，股價再創高後拉回，集團股安國(8054)等全數下挫。

29.智原(3035)：股價漲多拉回，20日舉行法人說明會。

30.精材(3374)：今年營運可望回溫，周二下午法說會，股價率先前三紅。

31.同泰(3321)：迎接拉貨潮，1月營收創19個月新高，多方給力，開盤後急漲停。

32.柏承(6141)：1月營收年增翻倍達2.63億元，早盤量價齊揚，交出漲停佳績。

33.貿聯-KY(3665)：機器人業務有突破，第100台ORION機器人售予比利時IBA，漲幅一度逼近5%。

34.碩天(3617)：不斷電系統需求穩定成長，加上技術面利多，早盤繼續向上突破，創2個多月高點。

35.承業醫(4164)：滅菌業務將開始接單、本季起貢獻營收，多方歡呼，秀出半根漲停板。

36.台塑化(6505)：四寶配息率擬升至8成，早盤多方表態攻高約1%，5日線、月線全拿。

37.合勤控(3704)：搶進國防標案，2024年~2026年出貨高峰，觸底強彈5%，先回5日線、蓄勢拚月線。

38.櫻花建(2539)：今年推案爆發總銷180億，金龍年後開始爆量噴漲，盤中直攻漲停。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）AI扮利器 安控族群轉型換骨

安控股歷經陸廠低價搶單衝擊，營運表現低迷，惟隨著AI導入，2024年要靠AI脫胎換骨。受惠基本面轉機味相對濃厚，包括晶睿、奇偶、天鉞電與昇銳等，今早盤以來多表現不錯，值得追蹤。

晶睿（3454）、慧友（5484）、奇偶（3356）、杭特（3297）、昇銳（3128）、天鉞電（5251）等均表示，今年將強化AI研發及應用，寄望智慧城市、智慧樓宇及智慧工廠等趨勢所帶動的商機，並鎖定垂直領域深耕。

台灣安控產業自從受陸廠海康及大華等同業低價搶市後，經營愈發辛苦。雖然NDAA（美國國防授權法案）法案祭出，美國禁用陸製監控，台廠前兩年的確收獲不少轉單效益。

不過隨大陸業者赴海外設廠，淡化陸製色彩，NDAA效益逐漸趨緩，加上大環境不景氣、客戶去化庫存、同業低價搶單，安控業者2023年營收獲利「差強人意」。

包括晶睿、奇偶、杭特、昇銳、天鉞電等，2023年營運成績均不如前一年度。

面對經營低谷，安控業者研發不曾停歇，包括晶睿、奇偶等指標性業者表示，目前旗下所有安控產品均加上AI功能。至於二線安控也投入AI技術研發，並將市場放在垂直性市場。

晶睿由於具代工及品牌雙業務。品牌產品強化AI功能，至於代工產線則以降低成本及導入自動化產業線為主。奇偶計畫2024年推雲端管理平台。

慧友則是深耕交通相關垂直領域，陸續承接多項交通專案，未來看好行車安全影像監控服務，未來也期望以成為具備工業電腦能力的安控公司為定位。

昇銳則將AI運用於影像辨識，例如型體、顏色等辨識，來強化智慧監控服務，垂直應用領域則鎖定倒車影像的安全偵測。至於天鉞電的主力產品為智能攝影機及電子鎖，其智能攝影機鎖定車用及運動市場。

展望未來，隨著萬物連網的時代來臨，安控業者商機廣泛，包括智慧城市、智慧樓宇及智慧工廠等需求日增，亦有無限想像空間。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（5）華城又登天 重電股熱辣辣

AI概念今漲多修正，市場資金轉入電機、綠能、玻陶、汽車等傳產股點火。其中的綠電股受惠台電強韌電網計畫，重電四雄在手訂單均逾百億元，士電(1503)繼上周五強攻漲停後，今日續扮火車頭大漲半根停板站上半年高，重電之王華城(1519)盤初衝上天價530元後賣壓出籠殺向500元附近整理，樂事綠能(1529)、大同(2371)、亞力(1514)、中興電(1513)、上緯投控(3708)、森崴能源(8606)等跟進強勢表態，推升電機類指雙雙強彈逾1.5%霸占台股前段班。

台電強韌電網計畫、變壓器外銷及布局綠能產業，機電四雄不單去年營收獲利飆，今年1月營收也傳捷報，市場看好全年營收、獲利可望續戰新高，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）目前在手訂單均逾百億元，能見度達2026年以後，部分長單能見度看到2030年。因應訂單滿載，四雄競相擴建產能或建新廠。

重電之王華城（1519）近年受惠國內台電強韌電網計畫，也因美國拜登政府的兆元基建計畫，讓電力設備需求大增，1月營收表現6.74億元、年增266.59％，創歷史同期新高，封關前後股價多餘500關附近高檔整理，今日一度衝上530元歷史高點後遭獲利入袋，股價回落500元附近震盪整理，上周五高鎖漲停的士電續強闖進半年高，樂事綠能(1529)、大同(2371)、亞力(1514)、中興電(1513)等跟進強勢表態。

上緯投控（3708）1月營收為6.20億元，年增35.31％，法人預期中國2024年裝機量在前兩年遞延效益下，有機會來到70GW至80GW，如進展順利將推升業績迎來復甦，在外資金龍年開市連買相挺下，股價連彈3日來到117元近1年半新高。

分析師表示，台電強韌電網計畫、國家加速淨零碳排政策帶動綠電、綠能、重電產業蓬勃發展，適逢美國也將汰換老舊高壓變壓器，因應未來十年淨零碳排及新能源產業用電需求，今年台股投資策略除了AI電子股之外，綠能、綠電及重電也不可錯過。

台股本周聚焦輝達財報與重量級公司法說會，透露AI族群與台股企業2024年對景氣的看法。周三台指期預計有機會維持在高檔結算，重點仍在美股科技股表現與台幣匯率走勢。高價股留意矽智財相關法說，另留意落後補漲族群，如重電、軍工與生技等內需政策題材股。(時報資訊 龍彩霖)

（6）菱生3天漲2成 創29個月新高

封測廠菱生上周五（17）宣布，考量集團發展所需，將處分中國寧波力源100%股權給浙江銀安匯企業管理公司，總交易金額7,100萬人民幣（約新台幣3.078億），成為最新一家淡出中國市場的封測業者。菱生今日（19）股價持續出量走高，早盤大漲9%，一度觸及30.75元，改寫2021年10月以來新高。

由於美中科技戰持續擴大，中國政府積極扶植自家晶圓、封測、記憶體等半導體產業，加上美系終端業者考量地緣政治風險，不再向中國當地投片，讓台灣封測廠逐漸淡出中國市場，菱生董事會最新也決議，出售2001年經投審會核准，由第三地區投資事業薩摩亞菱生及開曼力源接投資中國寧波力源100%權益給浙江銀安匯。

菱生表示，寧波力源實收資本額為人民幣4.24億元，主要營業項目為IC封裝與測試，去年底淨值為人民幣2961.7萬元，加計2月份增資200萬美元（約人民幣1416萬元），出售交易價格高於淨值，評估交易價格合理，且不損害菱生股東權益，處分損益待交易實際完成時公告。

菱生今年元月營收4.59億元，月減6.2%、年增22.3%，雖寫下11個月新低，但連續6個月年成長。不過，菱生金龍年開紅盤以來，外資連續2日相挺，買超逾1.2萬張，刺激股價連續3日強攻，衝破30元關卡，以今日高點30.75元計算，短短3個交易日累計漲幅高達27%。（非凡新聞）

（7）美系外資喊買升價 宏捷科亮燈漲停

宏捷科(8086)受益於中低階智慧型手機需求強勁，預估第1季合併營收將比去年第4季好，但第2季因逢淡季，宏捷科預期，第2季合併營收將略低於第1季，下半年則可望恢復成長，美系外資最新報告重申「建議買進」評等，目標價也上調至175元，激勵宏捷科盤中股價亮燈漲停。

宏捷科1月合併營收達4.2億元，月增8.1%、年增254%，為110年11月以來單月新高，宏捷科表示，客戶庫存調整已經告一段落、且近期三星Galaxy S24 AI手機熱賣，更早包括中國的小米、VIVO等中國手機品牌積極導入AI功能、造成市場搶購熱潮，可見新一代AI手機各品牌的爭相上市應該可望帶動一波新的AI換機潮，隨著折疊手機的盛行及AI導入手機應用，加上原本高度成長的新興市場需求強勁，終端客戶積極備庫存外，新產品的開發亦持續增加，預估第1季合併營收將優於去年第4季；美系外資最新報告預估宏捷科第1季合併營收將季增6%。

美系外資指出，由於主要客戶需求強勁，且市佔率持續增長，加上宏捷科有望成為高通智慧型手機GaAs主要代工供應商，我們預期宏捷科2024年合併營收可望年增60%，上調宏捷科今年獲利，預估宏捷科今年每股盈餘可望達3.83元，重申「建議買進」評等，目標價也上調至175元。（時報資訊 張漢綺）

（8）今年推案量與交屋量爆增 櫻花建一度攻頂

櫻花建設（2539）2024年推案量估達180億元，且今年完工交屋案量爆增，營收與獲利大幅成長可期！今（19）日開盤呈現價量齊揚、不到9點半股價衝上57.60元漲停板、大漲了5.2元，成交量已破1,900張，不僅股價創歷史新高，更成為中台灣營建類股「新股王」！

櫻花建設2024年推案量與交屋量大爆發，第一季到第三季，地點北從桃園、南到台南，將一口氣推出9個預售新案，總銷金額高達180億元。

此外，由於2023年部分建案遞延交屋，櫻花建設2024年喜迎業績成長潮，共有5個幾乎完銷的新建案完工、總銷金額高達140億元，單是台中與彰化3個建案，總銷就破百億元！

櫻花建設2023年包括台中市太平區「櫻花恰恰好」、台中市西區「科博之櫻」及竹北「櫻花聚-聚學區」等3個新建案交屋入帳，營收達到70.63億元、年增12.76％；櫻花建設今年1月營收5.51億元，年減23.24％。（工商時報 曾麗芳）

（9）美超微上周五在美股慘摔20% 台積電及AI一軍熄火觀望

台積電(2330)今(19日)跳空開低下挫9元至674元，AI一軍廣達(2382)等普遍壓回整理，加上近來美飆股美超微(SMCI)股價重挫20%，台系相關概念股華泰(2329)等也漲多壓回。

本周市場最大焦點，當屬輝達(Nvidia)財報，將於台灣時間2月22日(四)清晨公布。台廠AI概念股一軍的廣達(2382)今開低，技嘉(2376)、緯創(3231)也震盪下跌，同步呈現整理。

輝達(Nvidia)21日將公布財報及展望，預料將交出亮麗財報且展望續樂觀。輝達上季獲利估增7倍。

台積電將於本周六2月24日舉行日本熊本廠(JASM)開幕典禮，將是一場受到全球矚目的半導體盛會。目前股價小跌3元為680元。

不過，AI近期大漲的美超微(SMCI)創高拉回，台廠相關概念股麗臺(2464)、華泰在上周五創新高價後，今早均跳空開低。

麗臺短期股價漲多，2月19日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。今盤中股價一度跌停。

AI持續成為年後買盤重心，上周五仍有散熱股奇鋐(3017)、CCL廠台光電(2383)等股價再締新猷，以及股王世芯-KY(3661)續創高，惟上述三檔今早股價均開低走低，短多受挫。

散熱模組廠奇鋐(3017)公布去(2023年)年第四季稅後盈餘16.71億元，EPS 4.36元；累計2023年全年稅後盈餘53.05億元，EPS 14.11元；受惠AI伺服器熱潮帶動需求，奇鋐去年第四季和全年獲利均改寫歷史新高。（時報資訊 沈培華）