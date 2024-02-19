泰國電子智慧製造系列展2月29日曼谷國際貿易展覽中心 展出

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為投資企業打造在地PCB與電子製造產業鏈全新交流平台，泰國電子智慧製造系列展（Intelligent Asia Thailand）2月29日至3月2日假曼谷國際貿易展覽中心EH 100滿館盛大展出。

在生成式人工智慧與數位轉型的浪潮下，晶片已成為全球策略產品，並在全球範圍內產生對雲端服務的巨大需求。看準晶片為電子、汽車與電信等眾多工業的重要組成，且相關工業在泰國也是政府全力推動的優勢產業，全球前5大的PCB板廠已進入泰國布局，而眾多企業也是試圖重新建立供應鏈平衡，尋找新的供應商、營運據點及人才，全球新賽局已然成形。

首屆泰國電子智慧製造系列展以「整合電子供應鏈」為題，展出面積6,600平方公尺，規劃5大相關產業議題展出，包含：PCB、電子組裝、自動化、智慧光電顯示及電池電力等主題，串聯泰國重點製造業，吸引來自中國、香港、日本、臺灣、美國、德國、印度與新加坡等8個國家及地區、共203間企業參展，包含超穎、一品電路、大族、得力富、東台、牧德、志聖、由田、迅得、聯策、科嶠、川寶、殷田化工、偉勝、新武、金富寶、KLA、龍隆、智勤、群翊、欣竑、泰達電、所羅門、東元電機、氣立、司麥德、潤達、捷智、睿旭、奇賓等知名企業。

為協助創造並建立更多的合作機會，展覽同期也舉辦了一系列活動協助相關企業與泰國當地進行更多的交流互動。為期兩天的「泰國智慧電子大會」囊括了三個子議程：有「PCB高峰論壇」邀請Prismark姜旭高博士、滬士電子董事長特助孫道藩以及奧士康董事長程涌三方進行高峰座談，以板廠觀點來交流PCB產業的發展機遇及挑戰；「PCB先進技術論壇」由欣興電子副總經理黃仁侯、四會富仕董事長劉天明與KCE Group Mr. Tracy Alexander Watt發表各家先進製程技術；「PCB落地實務交流會」則邀請各界專業人士，從金融、法律、政策、經營、建設等角度全方位解析投資泰國要點。「臺泰智慧車輛供應鏈座談會」則聚焦在智慧車輛產業鏈的合作，以座談形式讓與會來賓相互交流，共同探討如何打造智慧新能源車輛產業鏈。

由於泰國產業的快速增長，多家指標型企業已陸續宣布在泰的投資計劃，為企業與勞工創造了新的機會，對各類人才需求殷切。為協助企業媒合在地人才，並鏈結產學合作，展覽也推出了「泰國PCB人才日」活動，透過學生導覽、人才議題交流餐會與人才媒合會三種不同形式的活動，讓學生可以經由導覽更了解PCB產業與相關企業，並於人才媒合會現場直接進行面試。人才議題交流餐會則是協助欲投資或已在泰投資的企業高層了解泰國勞動相關法規，並針對各企業的勞動議題進行交流分享。相關活動詳情與報名可上官網查詢：https://www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia-Thailand/event.asp