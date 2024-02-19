前往主要內容
工商時報LOGO

港股開低走低 恒生科技指數跌逾2％

  • 工商時報 黃欣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

A股19日長假期復市後開門紅，惟港股上周連升3日後缺乏動力，恒指開低走低，早盤跌逾1％。

恒指低開5點或0.03％，報16,334點；截至10點31分，報16,174點，跌165.91點，跌幅1.02％。

國指低開16點或0.3％，報5,541點；現報5,488.35點，跌70.51點，跌幅1.27％。

科指低開22點或0.7％，報3,320點；現報3,261.96點，跌80.77點，跌幅2.42％。

大陸房地產股及科技股走低，拖累港股大盤。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

  2. 高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

  3. 16檔元月績優生 法人挺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。