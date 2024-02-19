港股開低走低 恒生科技指數跌逾2％

A股19日長假期復市後開門紅，惟港股上周連升3日後缺乏動力，恒指開低走低，早盤跌逾1％。
恒指低開5點或0.03％，報16,334點；截至10點31分，報16,174點，跌165.91點，跌幅1.02％。
國指低開16點或0.3％，報5,541點；現報5,488.35點，跌70.51點，跌幅1.27％。
科指低開22點或0.7％，報3,320點；現報3,261.96點，跌80.77點，跌幅2.42％。
大陸房地產股及科技股走低，拖累港股大盤。
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A股19日長假期復市後開門紅，惟港股上周連升3日後缺乏動力，恒指開低走低，早盤跌逾1％。
恒指低開5點或0.03％，報16,334點；截至10點31分，報16,174點，跌165.91點，跌幅1.02％。
國指低開16點或0.3％，報5,541點；現報5,488.35點，跌70.51點，跌幅1.27％。
科指低開22點或0.7％，報3,320點；現報3,261.96點，跌80.77點，跌幅2.42％。
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