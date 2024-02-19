2大亮眼！ 高盛又上修 美股上看這天價

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】數個月前高盛才剛為標普500指數定下了2024年目標價，但在該指數本月首度突破5,000點重大里程碑後，該華爾街大行第二度上修預測。

由David Kostin領導的團隊在上周五給客戶的報告中表示，這次調整主要基於企業獲利預測有所提升。Kostin現在預期到2024年底，標普500指數將漲至5,200點，較他在12月中旬預測的5,100點調升約2%。新目標意味著高盛認為標普500指數較上周五收盤價還有 3.9%的上漲空間。

去年11月，該分析師最初預期標普500指數到2024年底將來到 4,700點。

高盛最新預測標普500指數到今年底站上5,200點，目前是華爾街最樂觀的預測之一，加入Fundstrat Global Advisors共同創辦人兼研究部門主管Tom Lee、Oppenheimer Asset Management首席策略師John Stoltzfus等華爾街大多頭的陣營，他們對標普500指數的年底目標都給出類似的展望。

高盛策略師將2024年標普成分股每股盈餘預測從237美元上修至241美元，將2025年每股盈餘預測從250美元調升至256美元，反映出該投銀看好經濟成長轉強，以及科技與通訊服務類股的獲利增長。在引領美股走高的「七巨頭」（Magnificent Seven）中，蘋果、微軟、輝達、Alphabet和Meta Platforms這五檔就屬於這兩大類股。

另外兩巨頭是亞馬遜和特斯拉。

由於近來美股漲勢主要集中在「七巨頭」，使其股價突飛猛進，市值總計來到13.1兆美元，超越中國股市，更比全球第四大股市日股高出1倍。如果將「美股七雄」視為一個國家，其股票市值在全球僅次於美股（總市值達50.4兆美元）。

高盛策略師預期標普500指數及其同等權重指數的本益比將維持在接近當前的水準，分別為20倍和16倍，使「獲利成長成為今年該指數保持上漲的主要驅動力」。

受惠於聯準會政策轉向鴿派的預期和AI狂熱帶動科技相關股急升，標普500指數今年來上漲4.9%。根據彭博所做的調查，標普500指數成分股今年每股盈餘估將較2023年成長8.8%。