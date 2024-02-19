戰爭＋中德疲弱 法國下修今年GDP預測

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）指出，由於烏克蘭和加薩地區的戰爭，以及主要貿易夥伴德國和中國的經濟前景黯淡，政府下調了今年經濟成長預測，從1.4%下調至1%。

此外勒梅爾在法國TF1電視台的訪問時還表示，政府部門和機構的國家支出總共將削減100億歐元（約108億美元）。

財長說：「考量到新的地緣政治情況，這樣的經濟成長預測依舊是樂觀的」，他同時列舉了原因，包括烏克蘭和中東戰爭、紅海航運問題，以及中國和德國的經濟成長放慢。

勒梅爾補充說，他不會加稅，也不會削減社會福利支出，但是強調所有政府部門都應該為削減開支做出貢獻，「我們將在未來幾天將立刻削減100億歐元的國家預算支出」。

他說，部會的營運支出將削減50億歐元，公共政策的支出將削減50億歐元，其中包括10億歐元的公共發展援助和10億歐元的住宅建築翻修補貼。

此外，法國商務投資署和法國國家貿易機構ANCT等單位的預算，將被削減10億歐元。

勒梅爾說，政府將確保法國2024年的預算赤字，將壓低在GDP的4.4%目標。他說：「我們也保留了在夏季補充預算的可能，這將取決於經濟情況和政治局勢的發展」。

政府的目標是在未來幾年逐步削減財政缺口，到2027年低於歐盟的3%上限。

財政部此次新的經濟預測，也更加一致於歐盟執委會、OECD，以及法國統計局此前的下調成長預測。歐盟執委會在上周將法國2024年GDP成長目標，從1.2%下調到0.9%，並且也下調德國預測，從0.8%調到0.3%。