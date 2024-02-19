鼓勵這族群重返職場 符合2條件可領6萬元 離職也有補助

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壯世代55＋ 北分署「先盤點、助培力、再續航」 打造銀髮服務專區

迎接壯世代浪潮，勞動部持續擴推動各項就業促進措施，在中高齡專法架構下，推動「55Plus壯世代就業促進措施」。勞動力發展署北分署在轄區各就業中心持續佈建銀髮就業服務專區，落實在地化服務，北分署玉里就業中心2月設置銀髮就業服務專區，提供55歲以上民眾從「先盤點、助培力、再續航」優化加值個人的「職涯履歷」，助55＋壯世代職場再續航，重返職場貢獻長才。

中高齡及高齡工作者，工作資歷豐富，是企業內經驗傳承的重大力量，為強化退離職場的中高齡者及高齡者再就業意願，及開發潛在勞動力，勞動力發展署北分署玉里就業中心成立銀髮就業服務專區，針對55歲以上求職民眾及已退休中高齡者提供客製化「職涯履歷」服務，透過「經驗盤點」協助民眾重新檢視工作經驗、專長等展現自我價值與求職優勢，提供「職能優化」，強化專業技能，結合勞動部壯世代就業獎勵、特定行業就業獎勵、職訓生活津貼等資源「獎助續航」，全方位協助壯世代求職者續航職場開啟職涯新篇章。

因定期契約期滿被迫退出職場的張姐，透過玉里就業中心就業服務員的諮詢， 再度盤點她的職涯優勢，擬定個人「職涯履歷」後，運用照顧服務缺工就業獎勵，同時媒合職缺安排雇主面試等，不到一個月就順利返回職場就業，張姐開心的說，很高興能這麼快，重回職場，玉里就業中心銀髮服務專區還準備了放大鏡、老花眼鏡等工具，覺得相當貼心。

勞動部為鼓勵年滿55歲以上及45歲以上依法退休者重返職場，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，繼續受僱滿180日可再領3萬元，共計6萬元；若不適應工作離職，符合前開條件，可再領取1次3萬元，每名勞工最高可領2次，部分工時工作者也提供每次1.5萬元獎勵。想進一步了解「55Plus壯世代就業促進措施」，請上「45就業資源網」（https：／／45plus.wda.gov.tw）查詢、撥打免付費客服專線0800-777-888，或逕洽公立就業服務機構。