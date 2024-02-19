陸公安部長會晤美國土安全部長 籲停止盤查中方留學生

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大陸國務委員、公安部長王小洪當地時間18日在奧地利維也納，與美國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）舉行會晤。王小洪表示，希望雙方為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙，並要求美方停止無端滋擾盤查中國大陸留學生，及取消針對中國相關機構和人員的簽證限制等。

界面新聞報導，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識，推進兩國禁毒和執法合作，解決彼此關切問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

王小洪指出，國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

王小洪要求美方停止無端滋擾盤查中方留學生，確保中方公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中方駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中方相關機構和人員的簽證限制；改正將中方列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

雙方同意落實好兩國元首重要共識，在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，為中美關係穩定發展作出貢獻。

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