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再傳月底縮編 小米闢謠：無任何裁員計畫

大陸網傳小米員工爆料，公司將在本月底又要進行一輪大規模裁員，賠償標準是「N＋1」（工作年限每滿一年增加1個月月薪），而且「只通知、不協商」，斥「3月5日才發年終獎，提前裁員就可以坑員工一波年終獎」。對此，小米公關部總經理王化在社交平台上發文闢謠，表示留意到網上傳聞，在開工第一天就多方確認，強調公司並無任何裁員計畫，僅為基於年終績效考核的正常人員調整。

事實上，自前年下半年起，全球科技公司陷入裁員風暴，包括Google、蘋果，微軟、Meta、美光（Micron）、高通無一倖免。而小米亦曾在2022年傳出裁員消息，手機、互聯網等部門均涉及其中，小米的印度公司去年7月又傳出大舉裁員，如今小米中國再有裁員消息盛傳，令業界震驚。

另外，小米創辦人雷軍早前發文稱，目前正為小米手機SU7上市做最後準備，為了能讓自己把更多精力放在汽車業務上，公司決定委任集團總裁盧偉冰兼任小米品牌總經理，以後小米手機發表會也將由盧偉冰主講。不過，雷軍亦強調，手機業務始終是小米的核心業務，自己會持續保持足夠的精力投入。

小米爆月底大裁員！員工氣炸稱「坑年終獎金」

【中時新聞網 郭宜欣】大陸手機巨頭小米遭員工爆料月底將進行大裁員，採取只通知不協商的方式，資遣費為N+1水準，小米集團公關部總經理雖在微博上強調，並非裁員僅是正常人力調整，話題仍持續延燒。

爆料網友指出，小米趕在3月5日發放年終獎金前進行裁員，受影響的員工等於被坑了一筆年終獎金，該文章獲得小米員工證實，批評公司此舉是為了避免發放年終獎金而採取的低級手段。

話題鬧得沸沸揚揚，小米集團公關部經理王化周發文表示，公司並無任何裁員計劃，僅基於年終績效考核的正常人員調整，他還強調有注意到此事，開工第一天就進行多方確認。

早在2022年小米就曾進行裁員，當時傳出補償方案為N+2，規模高達6千人，甚至有員工試用期還沒過就被裁掉，對此，公司證實進行裁員，但規模並沒有媒體報導那麼多，還嗆聲誤解來自網路文章，會採取法律行動。

小米目前積極推動汽車業務，首款電動車SU7已經正式亮相，預計今年上半年量產，小米創辦人雷軍日前提到，為了能讓他把更多精力放在汽車業務上，集團總裁盧偉冰將兼任小米品牌總經理，未來手機發部會也會由盧偉冰主持。