景氣復甦ing 台股「穩行高處」再創高？

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【時報記者任珮云台北報導】台股站上萬八，新春首個交易日，盤中加權指數甚至一度達到18,725，創下歷史新高。投資人既歡喜帳面報酬亮麗，又擔憂台股已達到高點，是否還能「穩行高處」？甚至再創新高？

統一投信表示，台灣景氣從代表低迷的藍燈回升至景氣轉向的黃藍燈時，顯示台灣總體經濟環境改善，台股多處於底部持穩或是反轉上揚的起始，後續景氣復甦期間，台股中長期多有不錯表現。統計逾20年數據，台灣曾經出現5輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，換算為年化報酬率則在9.79%至23.11%之間，平均年化報酬率約為17.61%。

根據國發會數據，最新公布的12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月亮起代表景氣轉向的黃藍燈。統一投信表示，在全球景氣持續回溫及AI需求爆發的帶動下，台灣今年經濟成長率可望優於去年。近期台股企業法說會，多對今年獲利預估表示正向，有望成為台股持續上揚的底氣。

以歷史經驗來看，台灣景氣復甦期間，股市多有亮眼表現，即將在3月1日開募的統一台灣高息動能ETF（00939），發行價15元，其追蹤的指數具備高息值特色，00939追蹤的特選臺灣高息動能指數，近5年平均股利率達9.85%，兼顧高股息和高成長，在除息淡季，依據夏普值動態調整成分股權重，增加投資效率。由於00939是月配息ETF，具有穩定每月現金流的作用。