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台灣IC產業2023產值4.34兆 衰退逾1成

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【時報記者王逸芯台北報導】工研院出具2023年第四季以及全年最新台灣IC產業產值數據，上季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣1兆2033億元，呈現季對季、年對年的雙增表現，顯示產業庫存調整已經漸漸接近尾聲，惟就全年來看，IC產業產值為新臺幣4兆3428億元、年衰退逾1成。

工研院產科國際所統計2023年第四季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣1兆2033億元，季成長7.8%，年成長0.5%。其中IC設計業產值為新臺幣3000億元，季成長4.2%，年成長15.4%；IC製造業為新臺幣7516億元，季成長11.2%，年衰退2.4%，其中晶圓代工為新臺幣7089億元，季成長12.2%，年衰退2.0%，記憶體與其他製造為新臺幣427億元，季衰退3.0%，年衰退8.2%；IC封裝業為新臺幣1029億元，季衰退0.6%，年衰退9.7%；IC測試業為新臺幣488億元，季衰退0.4%，年衰退8.3%。

工研院產科國際所預估2023年台灣IC產業產值達新臺幣4兆3428億元，年衰退10.2%。其中IC設計業產值為新臺幣1兆965億元，年衰退11.0%；IC製造業為新臺幣2兆6626億元，年衰退8.8%，其中晶圓代工為新臺幣2兆4925億元，較2022年衰退7.2%，記憶體與其他製造為新臺幣1701億元，年衰退27.8%；IC封裝業為新臺幣3931億元，年衰退15.6%；IC測試業為新臺幣1906億元，年衰退12.8%。

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