《電零組》健和興1月每股稅前盈餘0.48元 H1營運逐季升

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【時報記者張漢綺台北報導】健和興(3003)自結1月稅前盈餘為7519萬元，月增52.9%，以目前實收資本額15.57億元計算，每股稅前盈餘為0.48元，健和興表示，客戶訂單緩步回升，預期第1季營運可望比去年同期好，第2季在車用及儲能回升下，可望比第1季好。

健和興為綠能、車用、家電等端子連接器廠，其中車用產品涵蓋各式車用連接器、微型防水連接器、控制器(ECU)連接器、電動車充電連接器(BEV/PHEV)，健和興亦擁有完整全球充電站主流規格，並在本月取得北美NACS的安全認證；綠電連接器則包括：低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器及空中插接連接器等。

健和興1月合併營收達3.35億元，月減2.93%，較去年同月微幅成長1.24%，營業淨利為4792萬元，較去年同月及上月衰減，稅前盈餘為7519萬元，月增52.9%，年飆升逾380%，主要受惠於美金升值，認列外幣評價未實現利益約3000萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，每股稅前盈餘為0.48元。

為因應客戶需求，健和興將於泰國成立製造基地，並設置美國充電槍產線，其中泰國廠預計2024年第1季完工、第2季開始生產，以生產儲能、電力配電的綠能產品為主，並於2024年下半年配合歐美客戶要求從泰國供貨；美國充電槍產線則預計2024年第1季設立，第2季設備安裝，屆時美國及大陸將各有1條產線，台灣則預計有2到3條產線。

健和興表示，客戶庫存已逐漸恢復正常，NACS規格充電槍預計2024年第2季後開始出貨，預計2024年車用成長20%以上，如果NACS、水冷出貨順利應該會更高，由於2023年基期較低，2024年稼動率回溫下，有助於毛利率提升。