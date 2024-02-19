行銷高雄農產品 日本購物頻道來台取經

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為行銷高雄農產品，高雄首選農產首度躍上東京電視購物頻道「虎之門市場」。該電視購物頻道日前率團到高雄拍攝，將製作成購物頻道的內容，吸引日本民眾購買蜜棗、龍眼蜂蜜及荔枝蜂蜜等商品。

日本「虎之門市場」拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村拍攝，將台灣的食安與職人精神傳遞給日本消費者，上架農產品將於2月29日及3月4日播出，除在東京電視台播出外，該節目也於大阪、北海道、愛知、瀨戶內等電視台，以及「TVQ九州放送」等同時播出，涵蓋率達日本總人口70％。

採訪過程中，東京電視台特派主播馬場桃子首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到蜜棗真是太幸福了。

目前正是蜜棗的產季，此次上架日本購物頻道的是阿蓮區裕泰農場的「棗太子」品項，其果型圓潤飽滿，果肉細緻、皮薄多汁，農友陳明輝說，棗太子搭配最新科技「光波選別機」做分級，讓消費者感受到嚴格把關的優等品質。

另外，還有來自高雄大崗山的文誠蜂蜜，上架產品龍眼蜜及荔枝蜜。創辦人陳聰文辛勤養蜂近60年，如今是第二代陳政誠接班，一路完成了田野調查、風味品測、通路競品調查、區域實戰銷售，並開發符合日本食品法規商品等相關建置。