前往主要內容
工商時報LOGO

行銷高雄農產品 日本購物頻道來台取經

  • 中時即時 林瑞益
東京電視台特派主播馬場桃子日前到高雄大崗山地區採訪蜂農，體驗採集蜂蜜的過程。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）
東京電視台特派主播馬場桃子日前到高雄大崗山地區採訪蜂農，體驗採集蜂蜜的過程。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為行銷高雄農產品，高雄首選農產首度躍上東京電視購物頻道「虎之門市場」。該電視購物頻道日前率團到高雄拍攝，將製作成購物頻道的內容，吸引日本民眾購買蜜棗、龍眼蜂蜜及荔枝蜂蜜等商品。

日本「虎之門市場」拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村拍攝，將台灣的食安與職人精神傳遞給日本消費者，上架農產品將於2月29日及3月4日播出，除在東京電視台播出外，該節目也於大阪、北海道、愛知、瀨戶內等電視台，以及「TVQ九州放送」等同時播出，涵蓋率達日本總人口70％。

採訪過程中，東京電視台特派主播馬場桃子首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到蜜棗真是太幸福了。

目前正是蜜棗的產季，此次上架日本購物頻道的是阿蓮區裕泰農場的「棗太子」品項，其果型圓潤飽滿，果肉細緻、皮薄多汁，農友陳明輝說，棗太子搭配最新科技「光波選別機」做分級，讓消費者感受到嚴格把關的優等品質。

另外，還有來自高雄大崗山的文誠蜂蜜，上架產品龍眼蜜及荔枝蜜。創辦人陳聰文辛勤養蜂近60年，如今是第二代陳政誠接班，一路完成了田野調查、風味品測、通路競品調查、區域實戰銷售，並開發符合日本食品法規商品等相關建置。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

  2. 高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

  3. 16檔元月績優生 法人挺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。