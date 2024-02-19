瞄準平行運算時代的贏家 全球科技基金三年最高飆四成

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過去，投資人習慣將股票、公司劃分成不同的技術、趨勢或產業來投資，人工智慧歸人工智慧、電動車歸電動車，然而，景順投信19日指出，在進入平行運算時代，這些技術和趨勢的界線正在逐漸模糊，新科技的發展正逐漸打破藩籬，能整合多樣關鍵技術與商機的公司，才能走得長遠，也是值得壓寶的贏家。

近三年全球科技基金表現差異大，據晨統計至今年1月底，排名第一的景順全球科技基金績效衝逾42％，而凱基雲端趨勢基金也有逾37％的漲幅、第一金全球eSports電競基金則有逾25％的漲勢。其餘前十大基金則漲幅在2％至19％。

景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，景順全球科技基金聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括AI人工智慧、AR／VR元宇宙、Automation自動化機器人、Autonomous Vehicle電動車及Alternative Clean Tech氣候科技等5A不同關鍵科技次產業，虛實整合交錯應用。

以特斯拉為例，近期除了最新的卡車Cybertruck外，也進一步展示了Optimus 機器人的進展，透過Optimus 機器人展現了特斯拉AI技術對即時場景的判斷能力，突顯了特斯拉現在實際上是一家結合電動車、AI、自動化機器人等關鍵技術的公司，若單純用電動車的銷售判斷營收趨勢，有可能會逐漸失真。

蕭若梅進一步表示，投資人得重新思考單純的把科技投資分為AI、或是自動化、或是電動車、雲端等科技主題，是否還能掌握未來的科技發展趨勢？事實上，過去幾年全球科技發展已進入新的面貌，各式各樣關鍵技術逐漸走向相互整合，軟體硬體交錯運用的世代，因此有能力掌握關鍵技術，並能發展、整合這些技術的公司，才具有提出劃時代、殺手級應用的競爭力。

景順投信指出，景順全球科技基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，成立以來至2024年1月底，績效高達611.41％。為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。

展望未來，蕭若梅表示，人工智慧、元宇宙、自動化機器人、電動車及氣候科技都是平行運算時代下的產業大趨勢，在選股上，建議不分門別類，而是選出有能力同時橫跨多樣關鍵技術、整合多樣關鍵技術的公司，才是營收可長可久的贏家。