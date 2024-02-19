電價調漲題材點火！重電、太陽能族群喜滋滋

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在台電虧損擴大下，外界認為4月調漲電價恐難避免，重電及太陽能族群股價提前慶祝，包括：華城今（19）日早盤再刷新天價530元，森崴能源盤中帶量衝高逾8%，樂事綠能、士電、大同、高力、亞力、元晶、茂迪亦同步走高。

經濟部將在3月召開電價審議會，由於台電已累積逾3800億元的龐大虧損數字，經濟部除了為台電爭取補助之外，同時也表態支持台電於今年4月調漲，據了解，此次除了高壓及特高壓的產業用電大戶將在電價調升中承擔最多漲幅，民生電價也會納入電價調漲的評估範圍。

為了因應缺電問題，國內外均投入龐大金額進行電網汰換及強化，智慧電網能提升能源運用效率、穩定且安全的增強電力供給，成為多數國家的基礎建設項目。法人預估全球電網投資至2030年有望翻倍成長，在國內部分，台電投入5645億元推行強韌電網計畫，亦為相關族群持續帶來挹注。

在電價喊漲題材下，重電及太陽能族群獲得買盤青睞，推升相關個股之股價向上走高，其中，兼具重電及綠能題材的森崴能源今早開盤跳漲，盤中一度大漲逾8%、來到126元，截至上午11點左右，已見到超過1.4萬張的成交量。

不過，重電指標股華城早盤則是在衝上新天價530元之後遭遇賣壓，股價向下回測，盤中約小漲1%多；另外，樂事綠能、士電則是漲逾3%至4%多，而碩禾、元晶、茂迪、大同盤中亦見到約2%至3%多的彈升。