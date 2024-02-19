王毅會見西班牙外長 解除西班牙牛肉進口禁令

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大陸外交部長王毅周日與西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）在西班牙南部城市哥多華（Cordoba）舉行會談，並於會後的聯合記者會宣布，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。這是王毅六年來首次訪問西班牙。

美國之音引述法新社報導，自2000年以來，由於當年歐盟多個成員國出現多起狂牛症病例，北京禁止歐盟出口牛肉產品到中國。

王毅表示，「這是個好消息，特別是對西班牙農民來說」。阿爾巴雷斯說，「當你考慮到中國市場的規模時，影響將是非常積極的」、「這是我們一直要求的、惠及整個農村的措施。很難找到像中國市場這樣的市場。」

報導指，王毅周六在德國參加完慕尼黑安全會議後前往西班牙，王毅當天重申中國對以色列與哈瑪斯衝突的立場，呼籲立即停火並開放向迦薩提供人道主義援助的管道。

阿爾巴雷斯周日表示，他和王毅「同意支持巴勒斯坦和以色列兩國的解決方案」以結束衝突。他稱，「我對拉法的危急局勢、立即停火的必要性、繼續比以往任何時候都更多地支持近東救濟工程處及其為難民所做的不可或缺的工作表示嚴重關切。」

報導指出，王毅預定於周一與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會面，然後前往法國。王毅說，「中方視西班牙為歐盟內值得信賴的良好夥伴。我們願與西班牙一道努力，發展雙邊關係。」