《科技》是德助攻 三星8奈米製程添實力

【時報記者王逸芯台北報導】是德科技宣布旗下Keysight EDA先進設計系統(ADS)整合式工具套件中的RFPro電磁(EM)模擬軟體，已通過三星晶圓廠的認證，可協助採用8奈米LPP(Low Power Plus)製程技術的設計工程師加速完成任務。利用新的EM模擬功能，和適用於三星射頻技術與實體設計的製程設計套件(PDK)，射頻積體電路(RFIC)設計團隊可一步到位地實現全新設計。

Keysight ADS、RFPro和GoldenGate等軟體，都是領先業界的射頻和微波電路設計平台，可為設計工程師提供進階RFIC和EM模擬解決方案，以便克服最棘手的挑戰。RFPro是3D EM模擬介面，可輕易整合入ADS、Cadence Virtuoso和新思科技客製化編譯器環境。射頻和微波電路設計人員可在這些環境中，輕鬆執行互動式電磁電路協同模擬，以便在布局時進行調諧和最佳化，無需分別執行單獨的分析步驟。RFPro包括Momentum 3D Planar和FEM全3D電磁模擬器，具有自動專家設定功能，可加速完成互動式模擬並縮短設計週期。

三星電子副總裁暨晶圓設計技術團隊主管Sangyun Kim表示，三星與Keysight EDA的合作無間，讓我們的客戶能夠解決最複雜的射頻問題。8LPP技術已通過是德科技RFPro認證，這表示可根據三星認證標準，對不同電感器進行高度精準的模擬，進一步與矽晶量測結果進行關聯性比對。這是眾多認證標準中的第一個，我們將繼續與是德科技保持合作，確保我們的各種射頻技術產品都能通過此類認證。

是德科技資深總監暨射頻與微波產品經理Nilesh Kamdar表示，晶圓廠客戶需要可讓他們更快推出RFIC和工作流程，以便在市場中捷足先登的設計工具解決方案。Keysight EDA是三星先進製程生態系統計畫的長期合作夥伴，雙方致力於確保我們的共同客戶，能藉助三星先進半導體技術獲得成功。今年，此一合作夥伴關係達成了另一個里程碑，共同認證了Keysight RFPro適用於三星8LPP製程技術，讓設計人員能夠快速執行準確的電磁模擬，進而對複雜設計的電磁效應進行互動式分析。