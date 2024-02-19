《金融》富蘭克林坦伯頓3大投資策略 喊減持科技七巨頭

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【時報記者任珮云台北報導】新春甫至，萬象更新。2024年初富蘭克林坦伯頓基金集團公布最新的經濟及投資展望調查結果，為投資人擘劃投資藍圖，打造龍年聚富組合。富蘭克林證券投顧認為：一、全球經濟展望，成長放緩但可避免衰退。二、債市投資首重「高品質」及「精挑細選」。三、股市看好四大機會，相對大盤減持科技七巨頭。

首先，根據今年一月針對富蘭克林坦伯頓集團內逾300位投資專家的調查結果顯示，預期今年美國經濟成長及通膨將雙雙放緩，但美國經濟動能將比市場預期的有韌性、通膨則較為頑強，預期聯準會今年將降息四碼，美債殖利率曲線回歸正常化，兩年期公債殖利率降幅將高於十年期公債殖利率降幅。相較於美國經濟的韌性，富蘭克林坦伯頓集團投資專家謹慎看待歐洲及中國經濟前景，預估今年歐洲及中國經濟成長率將分別僅有0.6%及3%，均低於國際貨幣基金或彭博調查的水準。

其次，根據富蘭克林坦伯頓基金集團調查結果顯示，集團專家們認為2024年聯準會等主要央行貨幣政策將轉為寬鬆，有利債券市場多頭續航，但面臨美國通膨比預期頑強、非投資等級債違約率預期將從目前的2.5%上升至3.5%等挑戰，債市投資仍需強調主動式管理及精挑細選，首選高品質投資等級債，並透過精選非投資等級債爭取收益機會，在美元指數走勢趨平的環境下，可精選新興當地債的投資機會。美國經濟仍然強韌且通膨尚未達標，聯準會應不急於降息，美國公債殖利率仍可能再回揚，在這過程中乃開始拉長存續期間的良機，透過精選持債的複合債策略，輕鬆網羅多元收益和資本利得機會。

最後，股市看好四大機會。包括：(1)美國及新興市場將優於美國以外的已開發國家；(2)看好科技(七巨頭以外)、醫療、工業及金融產業；(3)價值股優於成長股；(4)小型股優於大型股。2024年股債市共同的投資風險為地緣政治及經濟衰退。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，我們相對大盤減持科技七巨頭，因為我們認為那些估值較低的公司是更好的機會，這些公司擁有與七大科技股相似的概況，但估值相對較為合理。隨著聯準會貨幣政策將逐漸轉為寬鬆，債券殖利率下滑並趨於穩定，預期2023年七大科技股強勢表現將擴展至中小型科技股票。

美盛銳思美國小型公司機會基金吉姆‧斯托弗表示，不同於2023年由少數股票領漲的投資環境，穩健的美國經濟和更加正常的利率環境將支持股票市場報酬的擴大，看好小型股將優先受惠，其中看好低槓桿、能產生自由現金流和經過驗證的資本配置能力的公司，而隨著利率回歸正常化，預期小型股領域將出現更多的併購活動，有利股票估值及競爭力提升。