公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」

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為使法規更加落實及清楚易懂，參考國際規範與產業實務情形，衛福部19日公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，增加「高、多、富含」等營養宣稱之營養素及其含量基準，例如，食品每100公克所含維生素D須達到或超過3微克，才能宣稱「『高』維生素D」。

衛福部指出。公告日前已取得特殊營養食品許可證之產品 ，於2026年1月1日起製造者，應依公告規定辦理。未依規定標示者，將依違反《食品安全衛生管理法》規定，處3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

公告修正重點內容如下：

1.產品於外包裝表達該產品具有特定營養素性質時，可標示如：「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質○公克」等與事實相符的營養宣稱，並應於營養標示內標示其宣稱營養素含量。

2.增加「高、多、富含」等營養宣稱之營養素及其含量基準，例如：固體產品宣稱「高維生素D」，該食品每100公克所含維生素D須達到或超過3微克。

3.修正表七之內容項目及不得宣稱之詞句，例如含糖碳酸飲料可標示「添加維生素C」或「每100毫升含維生素C 50 毫克」等與事實相符的營養宣稱，但不得標示「高、富含」維生素C或等同意義之營養宣稱及生理功能詞句。