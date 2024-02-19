教育部補助13所高中設跨校教師社群 強化數位教學能力

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為持續推動高級中等學校數位教學，教育部國教署112年度補助成立13所高級中等學校作為區域重點學校，帶領鄰近學校，辦理跨校數位學習教師社群，以協同探究的方式精進教師數位素養，促進校際合作。

教育部國教署並鼓勵教師搭配「學生自學」、「組內共學」、「教師導學」、「組間互學」等四學模式，依學生學習狀況適時給予指導，有效提升學生學習成效。

教育部國教署舉例，國立斗六高中串連雲林、嘉義區域6所國立學校，建立跨校數位學習教師社群。112年度以英文科為主題，運用教育部推動中小學數位學習精進方案核配的平板及學習平臺，並整合校內既有的數位前導計畫、新興科技促進學校計畫、英語科全英教學等計畫資源，進行英文科教師跨校社群共備。

斗六高中教務主任董季樺表示，參與教師彼此分享數位教學經驗，並結合Google Space和學習吧，將課文節錄提供學生口說練習使用，且透過平臺功能即時反饋、紀錄與追蹤，增添學生語言學習的趣味和成就感。參與教師回饋，交流有助於課程推動和學生輔導工作，期待能擴及更多學科共同學習。

國立南投高中為強化南投區域學校推動數位教學，辦理「跨校教師數位學習專業知能研習」工作坊，包括：生成式AI教學應用、數位平臺自主學習、數位學習資源與教學應用、數位教育策略等。強調透過數位載具的應用，全程分組藉由雲端平臺進行討論和成果分享，實踐數位教學的「四學模式」。

參與教師回饋，透過實務操作，除了熟悉如何將數位工具導入於課堂教學中外，也感受到數位教學的優勢與便利性。

教育部國教署表示，113年持續推廣學校辦理跨校數位學習教師社群，透過協同合作，實踐教育部中小學數位教學指引，在課堂實作上進行「四學模式」，引導教師進行數位教學，提升學生自主學習能力。