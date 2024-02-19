奧運商機發酵 台塑、台聚、亞聚、中石化營運加分

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7月巴黎奧運商機帶動EVA／MMA／碳纖產品需求成長；其中，國際鞋廠預期今年EVA鞋材需求成長逾15％，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。MMA因奧運廣告看板及電視導光板需求增加，專業機構預估面板出貨面積年成長8.6％；台塑、中石化（1314）收益添利。

此外，台塑表示，碳纖應用於自行車、高爾夫球桿及球拍等運動器材，因奧運刺激民眾消費，加上品牌商庫存偏低，下游客戶自行車龍頭業者表示今年碳纖需求將比去年成長15％以上。

台塑碳纖維年產8,750噸。著眼高值化升級部署，啟動擴建仁武碳纖廠，年產能增1,600噸，估投資36.9億元，2025年4月完工。

台塑大陸寧波及EVA年產10萬噸；兩岸EVA產能達34萬噸。台聚、亞聚台灣LDPE／EVA年產均為15萬噸，均有投資大陸古雷一貫廠，30萬噸EVA產能主攻中國，享免關稅優勢，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司。

台塑指出，由於太陽能封裝膜廠EVA原料庫存逐漸去化，且預期歐洲太陽能組件廠自3月起買氣增溫，需求陸續復甦，加上7月巴黎奧運，品牌鞋廠陸續推出新鞋款，今年EVA鞋材需求成長超過10％，有利支撐EVA行情走揚。

台塑旗下MMA年產9.8萬噸；中石化持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。MMA(甲基丙烯酸甲酯)受紅海危機和德國鐵路罷工影響，歐洲現貨供應量減少，下游業者紛紛尋求亞洲貨源進口補充，加上中國大陸多家MMA同業停車檢修，合計年產能55.5萬噸，占亞洲產能12％，市場供給減少，亞洲MMA價格看漲。