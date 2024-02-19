月配息ETF大對決！00929、00939、00940適合誰？綜合整理一次看懂

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月配息ETF在00929發行之後，引起台股ETF市場一陣騷動。陸續各家業者也推出「月配息」的ETF產品，理財部落格「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」從近期一直被私訊敲碗詢問、即將募集的00939、00940，以及首檔月配息00929做簡單介紹，希望幫助大家選擇自己合適的商品。

基本介紹：風險屬性、經保費、掛牌、領息入帳時間、保管銀行

雖然復華台灣科技優息（00929）其實是採級距式的，但現在已經到最便宜的費率，所以女子就直接列出現行費率，如果就「費率成本」來看，00929跟00940相同，而00939雖然跟00940同樣為華南銀行保管，但是保管費略高，相對內扣成本就會高一些。

至於為什麼女子特別列出掛牌時間呢？因為00929是去年6月就掛牌，而另外00939跟00940募集時間跟掛牌時間都相近，而ETF原則上會在掛牌之前，陸續依照追蹤指數的標的買進，所以也提供給大家參考掛牌時間。

另外就入手價格來說，元大臺灣價值高息（00940）是首檔「高股息」類型以10元發行的ETF，入手價親民，一萬塊錢就可以入手，對小資族存股會比較有感。而另外「風險屬性」部分，因為00929鎖定了特定產業，所以風險就會相對較高，雖然從掛牌到現在，00929一直算在「順風」，科技類股都有不錯的漲幅，所以投資人帳面上要虧損不容易，之前有多次用「資本利得」來配息。不過因為集中科技類股，所以也是一個雙面刃，假設突然遇到重大事件，科技類股沒有那麼樂觀，那可能就會影響他的表現。

00929、00939、00940預計換股時間及持股檔數

00929是一年調整一次權重，所以成分股要換是今年6月（共計40檔成分股）；00939是每年5月第17個交易日審查後換股，但另外在1月、9月，每年兩次調整成分股權重（共計40檔成分股）；而00940則在每年5月第7個交易日審查換股、以及11月換股並調整權重（共計50檔成分股）。

00929、00939、00940前十大持股

女子先說明一下，因為ETF換股後，可能因為股價漲跌而影響持股權重，所以「目前」00939、00940公佈的前十大持股，其實也只能大概參考，畢竟掛牌後不久5月就要換股了。但簡單檢視一下三檔的前十大持股：

科技股在00939跟00940佔比也不低（畢竟台股本身7成是科技股），但如果就前面提到的持股調整、選股邏輯、權重調整等綜合評估，女子是這樣看：00929風險較大，目前還未能知道其換股可能每次換多少比例（換股多的話摩擦成本就高了）；而00939雖然換股1次，但是權重調整2次，尤其第二次以「追求成長性」為主，那麼就有可能因為這樣而拉高權重，這樣的成本可能較高；至於00940雖然一年換股2次，但是從宣傳資料來看，訴求以「巴菲特選股邏輯」來看，大概可以理解成長期持有、換股不會換多的設計（因為巴菲特就是看好一間企業，在價格低的時候買進長期持有）。

誰適合持有？小資族、退休族可以考慮

從女子最近對總體經濟的觀察來看，對於00929全壓科技股的特性，以及主管機關公布「收益平準金」的新配息政策（配息順序依序由股息、資本利得、收益平準金配，而要配平準金則要證明配息受到稀釋才能動用），因此「最初」00929都不是以股利配息，幾乎都以100%的資本利得配息情況，未來可能難以再見到，那麼過去的配息紀錄可能不合適參考，而是最快要今年5、6月後的配息狀況才比較有參考價值。

至於18,000點的台股適合存股嗎？女子認為這是00939、00940共同會面臨被詢問的問題。但是就女子來看，「存股」的重點是「誰適合」以及「長期持有」。

誰適合？很多「達人」會說存股領息是打造「被動收入」，但大家要留意財政部的課稅，股利所得達到一定水準是需要被納入綜所稅課稅的，因此女子會建議大家如果年所得是在100萬左右的族群，那麼就要留意「存股張數」以減少因為「領股息、多繳稅」的情況，大家可以查詢一下自己所得級距的股利免稅額度。

至於「長期持有」就是買了不賣，逢低再持續加碼，例如孫太先前曾經分享過他如何在低點加碼降低自己的持有均價。因此現在18,000多點的台股，女子認為不會是太大問題，就像台股之前一直被討論會不會破12,682點，但現在到18,000難道就沒有成長空間了嗎？

確定自己合適，那麼分散風險可能會是可以考慮的選擇

如果看到這裡，你覺得自己是適合存股的人。那麼女子會認為：單壓00929科技股，風險確實較大，如果獲利了結部分轉到00939或00940，會是可以考慮的方向。

而00939跟00940相比，00939強調每年換股追成長，可能摩擦成本較高，而成長性仍需要時間考驗的；至於00940則是入手門檻低，而且強調巴菲特選股邏輯，意思是挑選現在價位被低估的股票當作成分股，雖然ETF名稱沒有強調「成長」，不過以巴菲特的選股概念，其實也是一檔以追求買在低點、長期持有領息、等待成長的ETF。

匯費是假議題，線上開銀行帳戶也可以換配息帳號

不少網紅拿最近這些產品的「匯費」來炒作，說白了女子覺得就是找不到話題了隨意的講了一些沒常識的話。「匯費」的發生，是在於ETF的保管銀行要配息給你時，你的銀行跟保管銀行不同，那要扣10元匯費。

但是：（1）有人真的只會買1張嗎？（2）線上開戶很方便，線上變更配息帳戶也很方便。會被收到匯費的人，女子覺得是買了超級多的大戶，所以根本不在意每次10元匯費的人；另一種是為了罵而罵，但是明明就知道線上開戶換個配息帳號就可以解決的小事，還是要蹭流量的人。

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