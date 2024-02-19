富世達為何殺至跌停？微博一篇文章洩答

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蘋果先前傳出正積極研發iPhone折疊機，且內部至少有2款可摺疊的iPhone原型機產品，但最新卻有消息指出，蘋果決定擱置iPhone摺疊機研發，導致台廠相關供應軸承廠今（19）日股價重挫，包括富世達重挫至跌停，新日興、兆利跌逾半根跌停板。

綜合媒體報導，擁有169萬粉絲的微博用戶「定焦數碼」近日發文，表示蘋果內部正在加快研發摺疊螢幕產品，且已採購數家廠商在售的設備進行拆解研究，然而據說因三星提供的折疊螢幕面板遲遲無法通過測試，蘋果目前已擱置相關研究計畫，報導中也指出，如果蘋果後續仍找不到適合的零件，摺疊iPhone恐怕會就此被取消。

另外，根據外媒《The Verge》報導，隨著蘋果線上商店的14天無條件退貨期到期，用戶與Vision Pro的「蜜月期」面臨終結，第一批Vision Pro爆發退貨潮。根據了解，有用戶指出佩戴Vision Pro造成眼睛疲勞、甚至眼球血管破裂，也有人在使用過程感受到強烈的暈眩以及頭痛；也有用戶認為Vision Pro的娛樂性不足，且無法從事生產工作，認為實在沒有留下它的理由。

消息衝擊台廠相關供應鏈應聲下挫，富世達因股價漲幅過猛，遭證交所列入處置股，今日起被關禁閉至3月4日，改採分盤交易、每5分鐘撮合一次，股價開低殺低，並打入跌停650元；新日興先前受惠於Vision Pro開售與iPad可能推出新鍵盤的消息，出現驚人漲勢，今日股價則出現大幅度拉回，盤中重跌逾9%，失守5日均線；同為軸承三雄的兆利也遭狙擊，股價開低走低，重挫逾7%，日K連三黑。